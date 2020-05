Bệnh nhân phi công 'không có người thân'

"Bệnh nhân 91" vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM điều trị hồi giữa tháng 3, chia sẻ với các bác sĩ là không có người thân. Lúc ấy anh còn tỉnh táo.

Stephen George Gallagher Cameron, tên "bệnh nhân 91", 43 tuổi, người Anh, phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết những ngày đầu nhập viện, anh không ăn được thức ăn Việt Nam, ít uống sữa. Do bệnh nhân không có người thân, bệnh viện phải liên hệ nơi công tác của bệnh nhân để hỗ trợ địa điểm đặt thức ăn riêng.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã báo cáo với Bộ Y tế, liên hệ Đại sứ quán Anh để tiến hành thủ tục thông báo cho gia đình.

"Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thân nhân bệnh nhân liên lạc với bệnh viện. Đại sứ quán Anh vẫn giữ liên lạc qua email", bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện, cho biết.

Chi phí điều trị hai tháng qua của bệnh nhân khoảng 4-5 tỷ đồng, trước mắt do bệnh viện chi trả. Chi phí ghép phổi dự kiến khoảng 1,5-2 tỷ đồng. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh nghiên cứu các quy định pháp lý, tìm kiếm nguồn tài trợ cho ca ghép phổi.

"Vấn đề pháp lý đặt ra là nếu bệnh nhân ghép tạng, ai sẽ là người ký cam kết", bác sĩ Phong nói. Câu hỏi này trước mắt chưa được giải đáp.

Điều 61, Luật khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam quy định "mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự đồng ý của người bệnh hoặc đại diện của người bệnh". Trường hợp không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh và nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh, thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tiến hành phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa.

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh hôm nay cho biết các nhân viên ngoại giao nước này đang giữ liên lạc chặt chẽ với bệnh viện. "Chúng tôi hết sức hỗ trợ bệnh nhân 91 cũng như gia đình anh ấy", cơ quan ngoại giao Anh tại Việt Nam thông cáo.

"Bệnh nhân 91", dương tính nCoV từ ngày 18/3, là người bệnh nặng nhất hiện nay. Diễn biến sức khỏe bệnh nhân thất thường, ngày càng xấu, 90% phổi không hoạt động, can thiệp ECMO 40 ngày, lọc máu.

Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn thống nhất chỉ định ghép phổi, đánh giá đây là cơ hội cuối cùng để cứu bệnh nhân. Nguồn phổi hiến ưu tiên từ người hiến tặng đã chết não.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến sáng 15/5 đã tiếp nhận 40 đề nghị được hiến phổi để ghép cho "bệnh nhân 91", đa số là người Việt.

Bộ Y tế cho biết vài ngày trước có người chết não hiến phổi phù hợp với "bệnh nhân 91", song rất tiếc phổi hiến không thể sử dụng do bị nhiễm trùng. Hiện Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tiếp tục tìm kiếm nguồn phổi hiến phù hợp.

Lê Phương