Bệnh nhân phản ánh bị thu 50.000 đồng khi đổi nơi khám BHYT

Anh Hà bị thu 50.000 đồng sau khi điền thông tin vào tờ thủ tục chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, từ cơ sở ở TP Thủ Đức về Bệnh viện Quân y 175.

Việc chuyển đổi được thực hiện tại quầy bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) đặt ở sảnh bệnh viện, cạnh đó là bảng quảng cáo có ghi số điện thoại và tên hai người phụ trách là anh Khương và chị Hương. "Tôi tưởng đây là thủ tục do cơ quan bảo hiểm thực hiện miễn phí tại viện nên mới đăng ký", anh Hà (đề nghị đổi tên) nói.

Sau khi gửi tờ khai và đóng tiền, bảo hiểm của anh được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 vào đầu quý 3. Gần đây, khi quay lại viện, anh thấy tình trạng thu phí tương tự vẫn tiếp diễn nên phản ánh với VnExpress.

Anh Phan Văn Khương, người bị phản ánh, cho biết mình là nhân viên điểm thu của tổ chức dịch vụ thu đặt tại bệnh viện, chuyên gia hạn hay tăng mới thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo anh, do nhiều người không có thời gian trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm, nhờ làm giúp nên anh nhận 50.000 đồng xem như chi phí đi lại và hoàn thiện hồ sơ đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

"Tôi giải thích đây là chi phí làm hộ thay vì người bệnh phải tự đi trực tiếp đến cơ quan BHXH, ai đồng ý thì mới làm, hoàn toàn tự nguyện giữa hai bên", anh Khương nói. Theo anh, việc chuyển đổi thường được thực hiện trong 15 ngày đầu mỗi quý, trung bình mỗi ngày có vài người nhờ hỗ trợ. "Tôi thường yêu cầu người dân chụp lại tờ khai trước khi nộp, xem như một dạng biên nhận", anh nói thêm.

Người dân giao dịch ở quầy bảo hiểm đặt tại Bệnh viện Quân y 175, chiều 10/10. Ảnh: Lê Phương

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết đây không phải là hoạt động của bệnh viện, nơi này chỉ cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm mượn địa điểm để gia hạn, tăng mới thẻ BHYT, đáp ứng nhu cầu của người dân mong muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đây ngày càng tăng. "Bệnh viện sẽ xem xét lại, nếu có vấn đề gây hiểu lầm cho người bệnh thì nhắc nhở quầy bảo hiểm rút kinh nghiệm", đại diện viện nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP HCM, cho biết cơ quan có ký hợp đồng với các tổ chức dịch vụ thu để gia hạn, tăng mới thẻ BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, gồm bưu điện, Bảo hiểm PVI Digital, các công ty dịch vụ... nhằm giúp người dân tiếp cận thuận tiện hơn. Các tổ chức dịch vụ thu này chỉ được gia hạn, tăng mới thẻ BHYT hộ gia đình, còn thủ tục chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu phải do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện và người dân không phải trả thêm chi phí nào.

Cụ thể, theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2024, việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện từ ngày 1 đến 15 của tháng đầu mỗi quý (tháng 1, 4, 7 và 10). Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội gần nơi cư trú hoặc đơn vị làm việc (nếu là người lao động), hoặc thực hiện online trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ rà soát, chấn chỉnh lại các tổ chức dịch vụ thu và yêu cầu các tổ chức dịch vụ thu phải hướng dẫn người dân đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nơi cư trú hoặc thực hiện trực tuyến trong 15 ngày đầu quý, khi người dân có nhu cầu đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu", bà Hằng nói.

Lê Phương