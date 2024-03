Bệnh nhân nước ngoài bay sang Việt Nam phẫu thuật biểu mô tuyến

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH) vừa thực hiện ca phẫu thuật dài 9 tiếng cho bệnh nhân người Australia mắc ung thư biểu mô tuyến mang tai, bay từ Argentina sang Việt Nam điều trị.

Theo chia sẻ từ phía bệnh viện, ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 1/2. Bệnh nhân mang quốc tịch Australia, 63 tuổi.

Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH) trong tình trạng có khối u vùng tuyến mang tai trái gây thâm nhiễm da, kích thước khoảng 4-5cm. Bệnh nhân cho biết, khối u đã xuất hiện từ 5 tuần trước đó, tăng dần kích thước qua thời gian, đã chọc hút tế bào và có kết quả tế bào học tại Argentina. Bệnh nhân quyết định từ Argentina sang Việt Nam điều trị.

Qua quá trình thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng HFH đã tiến hành hội chẩn, kết quả là ung thư tuyến mang tai đã di căn hạch. Nếu không điều trị kịp thời sẽ di căn xa hơn, có nguy cơ tổn tương thần kinh, mạch máu, hệ bạch huyết. Khi phẫu thuật có nhiều nguy cơ dẫn tới liệt thần kinh mặt, ảnh hưởng tới mắt, miệng... Sau khi lấy khối u còn phải tiến hành ghép vạt da do u to, diện cắt da rộng, khó khăn để có thể ghép thành công.

Đội ngũ các bác sĩ Pháp và Việt Nam tại HFH đã thành lập hội đồng hội chẩn với các bác sĩ Đại học Y Hà Nội và bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, quyết định thực hiện ca phẫu thuật. Mục tiêu để bệnh nhân được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng.

Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, từ 9 giờ sáng tới 18 giờ với hai kíp chuyên gia phẫu thuật. Kíp đầu tiên phẫu thuật đầu cổ mổ lấy u, nạo vét hạch di căn, bảo tồn dây thần kinh mặt. Kíp thứ hai mổ vi phẫu chuyển vạt da tự do từ vùng đùi lên thay thế cho da vùng tuyến mang tai đã bị lấy bỏ sau khi bóc tách u.

Với kinh nghiệm tay nghề và trình độ chuyên môn của các chuyên gia, ca phẫu thuật bước đầu đã thành công. Sau 14 ngày nằm viện, bệnh nhân diễn biến tốt, có thể sinh hoạt bình thường, tỉnh táo, cử động vùng mắt, môi tốt, bảo toàn được toàn bộ thần kinh mặt, vạt da ghép tự do được nuôi dưỡng và phục hồi tốt.

Theo PGS.TS.BS. Võ Thanh Quang, chuyên gia tai mũi họng, Phó Tổng giám đốc bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, thông thường, u tuyến mang tai ác tính tiến triển nhanh, gây sưng đau, xâm lấn vào dây thần kinh mặt làm liệt mặt ngoại biên một phần hoặc thậm chí liệt mặt hoàn toàn.

Trong điều trị u tuyến mang tai ác tính, mục tiêu phẫu thuật cao nhất phải đạt được là loại bỏ hoàn toàn khối u, việc bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt cũng được đặt ra như một nguyên tắc của phẫu thuật do đó các bác sĩ cần phải thao tác chính xác, được hỗ trợ bởi các trang thiết bị hiện đại để ca phẫu thuật thành công. Trường hợp bệnh nhân này, do khối u quá lớn, vùng da phải lấy bỏ rộng nên một nhóm các chuyên gia vi phẫu thuật mạch máu đã tiến hành vi phẫu ghép vạt da tự do che phủ hốc mổ, đây cũng là một phần rất khó khăn của cuộc mổ.

Tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, đội ngũ bác sĩ đào tạo quốc tế có sự phối hợp liên chuyên khoa, sở hữu các trang thiết bị hiện đại giúp tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý và đưa ra lộ trình điều trị hiệu quả.

