Bệnh nhân nhiễm HIV phun máu vào mắt hai nhân viên y tế

MỹKameron Gilchrist, 25 tuổi, bị bắt với cáo buộc rút dây truyền tĩnh mạch và cố tình phun máu có HIV vào mắt hai nhân viên y tế, khiến họ phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/3 tại Bệnh viện Rex thuộc Đại học Bắc Carolina. Khi đó, hai nhân viên bệnh viện, một nam và một nữ, đang điều trị bệnh tiểu đường cho Gilchrist. Song đến hôm 11/9, Gilchrist mới bị bắt giữ, với cáo buộc "hành hung cán bộ bệnh viện một cách bất hợp pháp, cố ý... bằng cách phun máu nhiễm HIV vào mắt nạn nhân".

Hậu quả của hành vi này khiến hai người làm công tác y tế bị thương, bao gồm kích ứng mắt và phơi nhiễm HIV. Nếu bị kết tội, người này có thể phải đối mặt với mức án tối đa 39 tháng tù cho mỗi tội danh.

Đài WRAL News dẫn lời cảnh sát thành phố Raleigh giải thích việc bắt giữ Gilchrist bị trì hoãn là do "vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang được điều trị y tế và tâm thần nên không thể bị bắt ngay lúc đó". Gilchrist đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ quận Wake. Người đàn ông vẫn chưa đưa ra lời biện hộ, phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 8/12.

Người phát ngôn của hệ thống y tế UNC Rex Health từ chối bình luận về sự cố, cho biết bệnh viện đang hợp tác chặt chẽ với các đội an ninh và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo an toàn. Đại diện bệnh viện nhận định: "Thật không may, các tình huống bạo lực và đe dọa bạo lực nhắm vào đội ngũ y tế đã trở nên phổ biến hơn trên khắp đất nước".

Kameron Gilchrist bị bắt nhiều tháng sau khi phun máu HIV vào nhân viên y tế. Ảnh: Local12

Các vụ tấn công nhằm vào nhân viên chăm sóc sức khỏe đã trở nên phổ biến tại Mỹ, đến mức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các báo cáo trong nước đều gióng lên hồi chuông cảnh báo. Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) chỉ ra rằng, trong 100 nhân viên y tế, có khoảng 6 đến 7 người bị bạo lực. Nhân viên cấp cứu, điều dưỡng và những người làm việc tại phòng cấp cứu là nhóm có nguy cơ cao nhất.

Tình trạng này không chỉ gây tổn thương về thể chất, mà còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần và kiệt sức của đội ngũ y tế, vốn đã bị bào mòn sau đại dịch Covid-19. Nhiều cơ sở y tế tại Mỹ phải tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời chi hàng tỷ USD để tăng cường an ninh, đào tạo nhân viên cách nhận biết và tránh bạo lực nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn hơn.

Bình Minh (Theo People, WRAL News)