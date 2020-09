Bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay tình trạng nặng do nhập viện muộn

TP HCMBốn bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay nhập viện muộn nên không dùng thuốc kháng độc tố được, các cơ đều bị liệt chỉ có thể thở máy.

Chiều 1/9, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Sở Y tế thành phố, cho biết 9 bệnh nhân ăn pate Minh Chay bị ngộ độc, đang điều trị tại các bệnh viện TP HCM. Họ cư ngụ tại các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An và Bình Dương. Riêng TP HCM chưa phát hiện người nào bị ngộ độc botulinum do ăn pate Minh Chay.

Một số sản phẩm của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới bị thu hồi tại TP HCM. Ảnh: Thư Anh.

Trong đó, 6 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, một ca mới phát hiện điều trị tại Bệnh viện 115. Hiện ba người ở Bệnh viện Chợ Rẫy và một người ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, vừa xuất viện. Các bệnh nhân còn lại tình trạng nặng, tiếp tục thở máy, hồi sức tích cực. Trong số bệnh nhân nặng, có người ăn liên tục pate Minh Chay trong nhiều ngày.

Bốn người đã ra viện đều trải qua một tháng điều trị tích cực, gồm thở máy, tăng cường dinh dưỡng, thay huyết tương, lọc máu, tập vật lý trị liệu... Các bác sĩ cho biết, khi phát hiện họ bị ngộ độc botulinum thì đều đã vài ngày sau khi ăn pate Minh Chay. Khi vào viện, họ không sốt, bắt đầu liệt từ phần thân trên, lan dần xuống dưới, liệt cơ hô hấp, không thể tự thở, dần dần tình trạng nặng hơn. Đến ngày 25/8, sức khỏe họ mới cải thiện khá, tự thở, có thể xuất viện.

"Tất cả bệnh nhân nhập viện trễ, không dùng kháng độc tố được để điều trị đặc hiệu được. Các cơ, đặc biệt là cơ hô hấp đã liệt hết nên chỉ có thể hỗ trợ thở máy, duy trì sự sống cho bệnh nhân, chờ tế bào thần kinh hồi phục", bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết.

Về phác đồ điều trị ngộ độc botulinum, bác sĩ Hảo khẳng định Việt Nam chưa có huyết thanh kháng độc tố này. Bệnh viện đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nhập thuốc về trong thời gian sớm nhất, dự trù cho tình huống phức tạp có thể xảy ra trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Hảo, huyết thanh kháng độc tố botulinum được chế từ ngựa, tương tự huyết thanh uốn ván, giá thành rất cao (khoảng 8.000 USD một lọ). Tuy nhiên, thuốc chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi dùng sớm trong ba ngày đầu kể từ khi trúng độc. Còn khi độc tố đã ngấm sâu, lưu hành trong máu, bám dính, phá hủy các tổ chức thần kinh rồi thì buộc phải chờ tế bảo thần kinh tái tạo mới. Quá trình này cần khoảng hai tháng, thậm chí 100 ngày. Trong thời gian đó, bệnh nhân phụ thuộc vào thở máy. Các biến chứng do thở máy lâu ngày như nhiễm trùng bệnh viện, viêm phổi, loét do tỳ đè... tương đối nguy hiểm. Chi phí điều trị tốn kém.

Đây là tình trạng 5 bệnh nhân đang điều trị ở ba bệnh viện tại TP HCM gặp phải.

Ở Hà Nội, hai bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai đã được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ nhập thuốc từ Thái Lan về điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho hay "độc tố botulium đã ngấm sâu vào cơ thể thì rất khó điều trị đặc hiệu bằng kháng sinh". Ảnh Thư Anh.

Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM, ngày 29/8, ngay khi nhận được cảnh báo khẩn cấp từ Bộ Y tế về sản phẩm pate Minh Chay của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới, thành phố cùng 24 quận huyện rà soát toàn bộ các cơ sở bán lẻ thực phẩm chay trên địa bàn và người tiêu dùng đã mua online các loại sản phẩm của công ty này. Từ đó, Ban gọi điện thoại ngay đến người đã mua hàng, yêu cầu ngưng sử dụng sản phẩm ngay, bảo quản riêng biệt để cơ quan chức năng tới tận nhà thu hồi.

Hiện đã xác định được 1.290 người dân TP HCM mua 1.559 hũ pate Minh Chay qua kênh online. Tuy nhiên nhà chức trách mới thu hồi được 103 hũ, chưa đến 10% lượng sản phẩm đã bán ra. Ngoài ra, thành phố vẫn chưa liên hệ được 122 người đã mua hàng, trong danh sách. Bà Lan lo ngại số sản phẩm này có thể đã dược đem biếu tặng, bán đi nơi khác.

"Người dân ngại báo cáo, tự tiêu hủy, vứt sản phẩm ra môi trường sẽ trở thành nguồn lây vi trùng cực kỳ nguy hiểm trong cộng đồng", bà Lan nói.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM, lo ngại số lượng người dân đã sử dụng pate Minh Chay chưa phát hiện còn rất cao. Ảnh: Thư Anh.

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP HCM tiếp tục kiểm tra việc mua bán, sử dụng pate Minh Chay trên địa bàn và thu hồi toàn bộ các loại sản phẩm của công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

"Vụ việc này cực kỳ nguy hiểm. Tất cả những người đã ăn pate Minh Chay đều có nguy cơ ngộ độc. Mong người dân cảnh giác, nếu đã ăn thì đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để thu hồi triệt để sản phẩm", bà Lan khuyến cáo.

