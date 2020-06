Bệnh nhân leo lên khỏi vực sâu: 'Tôi kêu cứu, người ta tưởng ma'

Quảng Ninh3 giờ sáng nằm giữa nghĩa địa dưới vực sâu, trời mưa, ngực rách lộ cả tim, anh Đặng Văn Ba cố gào lên kêu cứu trong vô vọng.

Anh Ba, 28 tuổi, ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, đi chơi về khuya 16/6. Tránh ba chiếc xe máy chắn ngang giữa quốc lộ, anh bị mất lái, lao thẳng xuống vực sâu 30 mét, bị thương ở ngực hở lộ tim, gãy chân. Chiếc xe máy văng vào bụi, biến dạng.

"Lúc đó đau đớn lắm, trời mưa, tối tăm", anh Ba nhớ lại, lúc đó khoảng 3 giờ sáng. "Tôi cố kêu cứu mãi mà không ai đáp. Từ dưới vực nhìn lên đường thấy lác đác có người đi qua nhưng khi tôi kêu cứu họ đều tưởng là ma, chạy mất hút".

Khi gặp nạn, trong túi anh mang theo hai chiếc điện thoại di động nhưng trời mưa nên ướt hết. Máy hỏng, không liên lạc được. Quá đau đớn, vết thương ở ngực vẫn chảy máu, chân lại gãy, anh không thể cử động, chỉ nằm kêu cứu với hy vọng ai đó sẽ tìm ra mình.

Tiếng kêu nhỏ dần, khoảng 4 giờ sau vẫn không có ai cứu anh. Trời lúc này đã sáng. Nghĩ trong bụng "giờ nằm đây thì chỉ còn chờ chết, phải leo lên khỏi vực mới có cơ hội sống được", anh Ba gắng gượng cử động đôi chân, tay đặt lên ngực ngăn máu chảy, dùng hết sức lực còn lại leo lên. Đau đớn khiến anh đi được vài mét lại phải dừng nghỉ lấy sức.

"Lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết tự động viên bản thân phải cố gắng lên", anh chia sẻ.

Cuối cùng sau hai giờ nỗ lực, anh leo lên được khỏi vực sâu. Kiệt sức, anh gục giữa đường trong tình trạng người toàn bùn đất, máu vẫn chảy. Anh cố gắng đưa đôi tay lên vẫy, cầu cứu người đi đường, 15-20 phút sau có người xuất hiện. "Nhưng éo le, họ tưởng tôi bị điên nên không cứu", anh kể.

Mãi một lúc sau, may mắn anh gặp được người thân đi ngang qua. Anh được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu cấp cứu, suốt đường đi lòng mừng rỡ: "Mình được cứu rồi!". Tổng cộng từ lúc anh rơi xuống vực đến khi leo lên được mặt đường và được cứu, khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Các bác sĩ sơ cứu ban đầu rồi chuyển anh đến Trung tâm Y tế Tiên Yên, sau đó đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh điều trị, ngày 17/6. Bệnh viện phát lệnh báo động đỏ, phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng bệnh nhân có vết thương ở ngực lộ tim, chân gãy, mất nhiều máu. Anh Ba qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Đặng Văn Ba điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh ngày 20/6. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết đến hôm nay, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương ở ngực khô. Tim phổi tốt, đập đều, không có rối loạn nhịp. Vết thương xương đùi khô, bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng, da hồng hào, khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Bác sĩ đánh giá bệnh nhân nằm 6 giờ dưới vực, ban đêm trời lạnh, mưa, cơ thể rất dễ bị sốc vì mất nhiệt. Tuy nhiên rất may anh Ba chưa bị sốc. "Vết thương lộ tim cũng là cái may, bởi vì vết thương hở nên máu chảy ra ngoài, không bị chèn ép tim dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ bị nhiễm trùng do trời mưa, bùn đất bẩn... rất dễ xảy ra, đe dọa tính mạng", bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ xử trí tốt nhiễm trùng sau mổ, rửa sạch tổn thương. Bệnh nhân khỏe lại, được tiêm phòng uốn ván, theo dõi tại viện

Sáng 20/6, anh Ba bày tỏ: "Sự việc quá kinh hoàng. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại có thể làm được điều phi thường đến thế".

Bác sĩ Hùng thăm bệnh nhân ngày 20/6. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Thúy Quỳnh