Bệnh nhân khám chữa ở Việt Đức chỉ cần mang theo chiếc điện thoại

Hà NộiNgười dân đến Bệnh viện Việt Đức nay chỉ cần mang theo chiếc điện thoại thông minh, thay vì các loại giấy tờ và tiền mặt như trước, nhờ hệ thống bệnh án điện tử vừa được triển khai toàn diện.

"Nay, bệnh nhân đến viện chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại", TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, nói tại lễ công bố triển khai bệnh án điện tử chiều 26/9, thêm rằng việc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh và hiện đại theo định hướng của Bộ Y tế. Toàn bộ quy trình từ đặt lịch, thanh toán, nhận kết quả cận lâm sàng đến xem hồ sơ bệnh án đều được số hóa, giúp bệnh nhân chủ động về thời gian và giảm thiểu chờ đợi.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, tại lễ công bố bệnh án điện tử. Ảnh: Lê Nga

Ông Thanh, 65 tuổi, ở Thanh Hóa, đến Bệnh viện Việt Đức khám chấn thương vai phải hôm 24/9. Sau khi đặt lịch qua tổng đài, ông đến viện, nhận phiếu khám và một "thẻ xanh" phân luồng. Tại các khu vực chụp chiếu, người đàn ông chỉ cần quẹt thẻ để biết số thứ tự và thời gian dự kiến đến lượt.

"Tôi biết khi nào đến lượt mình để chủ động làm dịch vụ khác trước, không phải ngồi một chỗ chờ đợi mệt mỏi nữa", ông Thanh chia sẻ. Thay vì đợi lấy kết quả giấy, ông có thể ra ngoài và nhận chúng qua tin nhắn điện thoại, sau đó quay lại phòng khám để bác sĩ tư vấn trực tiếp trên máy tính.

Không chỉ bệnh nhân ngoại trú, người bệnh nội trú cũng hưởng lợi. Bác sĩ có thể truy cập toàn bộ lịch sử điều trị, kết quả xét nghiệm, phim chụp X-quang, CT của bệnh nhân trên thiết bị di động chỉ bằng vài thao tác. Điều này giúp loại bỏ việc tìm kiếm hồ sơ giấy cồng kềnh, giảm thiểu sai sót do ghi chép và đưa ra phác đồ điều trị nhanh chóng, chính xác hơn.

Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt lớn nhất cả nước, đóng vai trò là trung tâm y tế tuyến cuối của khu vực phía Bắc. Với quy mô hơn 1.500 giường bệnh, bệnh viện thực hiện khoảng 80.000 ca phẫu thuật mỗi năm, dẫn đầu toàn quốc về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, thần kinh, tim mạch và tiêu hóa. Đây cũng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu y khoa uy tín, nơi quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Việt Nam. Năng lực của bệnh viện còn thể hiện qua việc thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép tạng phức tạp.