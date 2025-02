Bệnh nhân đột quỵ nhập viện Bạch Mai tăng 30% trong dịp Tết

Hà NộiBệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 566 ca đột quỵ trong 9 ngày nghỉ Tết, cao hơn 30% so với ngày thường, có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi.

Ngày 3/2, ThS. BS Nguyễn Minh Anh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tình hình bệnh nhân đột quỵ trong dịp Tết và những ngày đầu đi làm có chiều hướng gia tăng đột biến, khoảng 30-40% so với ngày thường. Nhiều bệnh nhân vào viện với tình trạng lâm sàng nặng và đa dạng loại rối loạn.

Như bệnh nhân nam 46 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) vào viện hôm 29 Tết do liệt nửa người, nói khó, có tiền sử tăng huyết áp song điều trị không thường xuyên. Hôm khởi phát đột quỵ, anh ăn trưa có uống rượu sau đó nói khó, liệt nửa người trái, kết quả chiếu chụp tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não 3 ml. Bệnh có chiều hướng tiến triển nặng, nguy cơ cao xảy ra các rối loạn khác. Sau 5-6 ngày điều trị tích cực, hiện cơ lực của anh dần hồi phục.

Đây là một trong 566 ca đột quỵ mà Trung tâm tiếp nhận trong dịp nghỉ Tết, chiếm 15% tổng số ca khám và cấp cứu của viện. Nguyên nhân người bệnh đột quỵ tăng đột biến trong dịp Tết do các cơ sở y tế hạn chế hoạt động, số lượng bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên nhiều. Bên cạnh đó, gần Tết, người bệnh ngại đi khám lại, uống đơn cũ hoặc tự ý dừng thuốc đợi sau Tết khám lại, thiếu tuân thủ phác đồ điều trị dẫn đến nguy cơ cao, đặc biệt đối với những bệnh nhân có bệnh nền.

"Trong Tết ăn uống sinh hoạt thiếu điều độ, thức khuya, ăn đồ chiên rán và rượu bia là những nguyên nhân dẫn đến tăng tỷ lệ đột quỵ", bác sĩ Minh Anh nói, thêm rằng trong số các bệnh nhân nhập viện do đột quỵ, số lượng người bệnh trẻ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm đến 45%. Nguyên nhân chủ yếu do người trẻ chủ quan, thiếu sự thăm khám sức khỏe định kỳ và thường không nghĩ mình có thể mắc các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. Mặt khác, do thói quen sinh hoạt của người trẻ thiếu khoa học, thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán. Thậm chí, người trẻ hiện nay còn có xu hướng sử dụng nhiều chất kích thích, gây nghiện mới như ma túy đá, cần sa, thuốc lá điện tử...

Các bệnh nhân tại Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, dịp Tết. Ảnh: Nguyên Hà

Ngoài đột quỵ, bệnh viện cũng cấp cứu gần 2.400 ca bệnh khác, có ngày Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận hơn 300 người bệnh, trong khi bình thường chỉ khoảng 200 ca. Bệnh nhân tuyến dưới chuyển lên và nhiều bệnh nhân "không nhịn" được qua Tết nhập viện rất nhiều.

ThS. BSNT Nguyễn Như Bình, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết năm nay, tỷ lệ bệnh lý do tai nạn giao thông và rượu giảm, tuy nhiên bệnh lý tim mạch và hô hấp tăng. Nguyên nhân là thời tiết trở lạnh và bệnh nhân mạn tính về nhà không tuân thủ phác đồ, ăn uống sinh hoạt không điều độ.

Lê Nga