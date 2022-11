Bệnh nhân đậu mùa khỉ thứ hai Việt Nam xét nghiệm âm tính, xuất viện sau hai tuần điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Hiện, bệnh nhân hết sốt, sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, các sang thương đã lành hoàn toàn. Ngày 31/10, phết sẹo sang thương làm PCR kết quả âm tính, bệnh nhân được xuất viện.

Trước đó, kết quả giải trình tự chuỗi gene định danh virus xác định bệnh nhân nhiễm chủng Monkeypox virus thuộc clade Iib. Đây là chủng đã gây bệnh cho ca đầu tiên của Việt Nam và cũng là chủng gây bệnh trên thế giới từ đầu năm 2022 đến nay.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ thứ hai xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người phụ nữ 38 tuổi đi Dubai từ ngày 29/9 đến 18/10, tiếp xúc gần với bạn trai có các biểu hiện nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ (sốt, mệt mỏi, nổi bóng nước vùng sinh dục) trước khi khởi bệnh 10 ngày. Được bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên hỗ trợ kết nối, người này liên lạc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) và được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân không tiếp xúc với ai khi về Việt Nam, đến nay chưa lây lan ra cộng đồng.

Đậu mùa khỉ lây từ người sang người qua tiếp xúc gần với người bệnh phát ban đậu mùa khỉ, bao gồm qua tiếp mặt với mặt, da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da, gồm cả quan hệ tình dục. Đa số người bệnh sẽ khỏi sau 10-14 ngày với cơ địa có miễn dịch bình thường và hết lây lan sau 21 ngày, một số trường hợp chuyển biến nặng.

HCDC khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ như che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; rửa tay thường xuyên; tránh tiếp xúc với người bệnh; tránh tiếp xúc với vết thương, giọt bắn nhiễm mầm bệnh; không quan hệ tình dục nếu mắc bệnh... Liên hệ cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc tiếp xúc gần với ca nghi ngờ đậu mùa khỉ.

Các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban nhìn giống như mụn nước trên mặt, trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục, hậu môn.

Đến ngày 20/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận hơn 73.000 ca đậu mùa khỉ ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, 26 ca tử vong (tỷ lệ tử vong 0-1%). WHO đánh giá bệnh này khả năng lây nhiễm và tử vong ít hơn so với bệnh đậu mùa.

Lê Phương