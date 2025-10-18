Bệnh nhân đái tháo đường nguy cơ suy tim gấp 5 lần

Bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị suy tim gấp 5 lần so với người không mắc bệnh, một nửa trong số họ có thể tử vong trong 5 năm.

"Đái tháo đường là bệnh lý có tốc độ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ XXI", PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, nói tại hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường và Hội chứng chuyển hóa Hà Nội mở rộng lần thứ XI, hôm 18/10. Bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường cùng các rối loạn chuyển hóa đang được xem là thách thức sức khỏe toàn cầu.

Bộ Y tế ước tính Việt Nam có đến 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó một nửa chưa được chẩn đoán. 55% người bệnh gặp biến chứng, gồm 34% biến chứng về tim mạch, 39% biến chứng ở mắt và thần kinh, 24% bị ở thận. Bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ bị suy tim gấp 5 lần so với người không mắc bệnh, 50% trong số đó có nguy cơ tử vong trong 5 năm.

Bệnh nhân tiểu đường bị biến chứng bàn chân được bác sĩ kiểm tra. Ảnh: T.Quỳnh

Thống kê từ năm 2000 tới nay cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở người 20-79 tuổi tăng gấp ba lần cùng kỳ trước đó. Trong 15 năm qua, chi phí về y tế cho bệnh đái tháo đường cũng tăng gấp ba lần. Nguyên nhân gây bệnh là tiêu thụ thực phẩm giàu năng lượng, lối sống ít vận động, tỷ lệ người béo phì ngày càng tăng.

Một nửa số bệnh nhân chưa biết mình mắc bệnh do không đi khám, chưa được chẩn đoán chính thức, khiến họ không được điều trị kịp thời. "Hệ quả là các biến chứng nghiêm trọng của bệnh lên tim mạch, suy thận, tổn thương thần kinh âm thầm gây hại cho sức khỏe của hàng triệu người", PGS Quân nói.

Trên thế giới, Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF) ghi nhận khoảng 537 triệu người trưởng thành (20-79 tuổi) đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Con số này dự báo tăng lên 783 triệu vào năm 2045.

Mục tiêu toàn cầu đến năm 2025 là ngăn chặn sự gia tăng của bệnh đái tháo đường và béo phì - một nỗ lực chung của toàn thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đái tháo đường là bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời bằng thuốc, điều chỉnh dinh dưỡng, vận động. Kiểm soát tốt đường huyết, người bệnh có sức khỏe ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo đái tháo đường là bệnh có thể phòng ngừa bằng cách tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng, thể lực, loại trừ các yếu tố nguy cơ từ sớm. Xét nghiệm đường máu định kỳ hàng năm để phát hiện sớm bệnh và tình trạng tiền đái tháo đường nếu có.

Lê Nga