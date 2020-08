Bệnh nhân Covid-19 thứ 6 tử vong

Tối 2/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng, thông tin "bệnh nhân 429", nữ, 53 tuổi, tiền sử suy tim, suy thận mạn 5 năm rưỡi, đái tháo đường type 2. Từ ngày 19/7 đến 30/7, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận tuần ba lần.

Ngày 27/7, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với nCoV, được chuyển sang Khoa Y học Nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23h30 cùng ngày. Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh, thở oxy qua kính. 

Ngày 1/8, lúc 1h bệnh nhân tỉnh, khó thở, đến 12h30 trưa thì suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu. Ngày 2/8, bệnh nhân lọc máu liên tục từ lúc 9h, thở máy, đến 16h thì mạch chậm đe dọa ngưng tim. 16h30, công tác hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán nguyên nhân bệnh nhân tử vong là suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và Covid-19.

Như vậy, đây là bệnh nhân Covid-19 thứ ba tử vong trong ngày, thứ 6 trong bốn ngày qua.

Sáng nay, hai "bệnh nhân 524" và 475 tử vong, do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm Covid-19 và do hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và Covid-19. Hôm qua,"bệnh nhân 499"tử vong do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và Covid-19. Hai ca tử vong trước đó là"bệnh nhân 428"bị nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19;"bệnh nhân 437"do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19.

Tổng số ca nhiễm cả nước lên 620, trong đó 373 người đã khỏi, sáu người tử vong, 241 bệnh nhân đang điều trị.