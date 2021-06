Bệnh nhân Covid-19 thứ 54 tử vong

Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân nam, 51 tuổi, địa chỉ thành phố Hưng Yên, có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

Một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân sốt theo cơn, mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, vàng da, vàng mắt. Ngày 4/5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên nền xơ gan, hôn mê gan độ II, được làm xét nghiệm sàng lọc nCoV kết quả âm tính.

Đến ngày 9/5, bệnh nhân tiếp tục được làm xét nghiệm nCoV và cho kết quả dương tính.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng dần, suy hô hấp tiến triển, được đặt ống nội khí quản, thở máy vào ngày 26/5. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân xơ gan mất bù, biến chứng hôn mê gan, viêm phổi do nCoV.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần thở máy, vận mạch, kháng sinh phổ rộng kết hợp, truyền các chế phẩm máu, lọc máu liên tục và lọc thay huyết tương nhiều lần, duy trì các thuốc điều trị và dự phòng xuất huyết tiêu hóa, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sáng 7/6, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng chảy máu qua sonde dạ dày, mũi miệng, số lượng nhiều, khó cầm nghi do vỡ tĩnh mạch thực quản. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu. Mặc dù đã được cấp cứu tích cực, tình trạng sốc không cải thiện, bệnh nhân tử vong cùng ngày. Chẩn đoán tử vong là sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân sốc nhiễm trùng, xơ gan mất bù hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm nCoV.

Đây là bệnh nhân tử vong 19 của đợt dịch này và thứ 54 kể từ đầu dịch.