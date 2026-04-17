Bệnh hiếm khiến sao phim 'Trái tim mùa thu' phải mổ 4 lần cứu cánh tay

Từng được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng 'Em gái quốc dân', Moon Geun-young phải tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Ngày 16/4, nhà sản xuất chương trình "You Quiz on the Block" tung đoạn giới thiệu tập mới trên YouTube, trong đó Moon Geun-young xuất hiện với vẻ rạng rỡ. Nữ diễn viên 39 tuổi chia sẻ cô đã vượt qua bạo bệnh và lấy lại sức khỏe trọn vẹn. Ngôi sao khao khát bước vào chương mới của cuộc đời và sống một cách rực rỡ, thú vị hơn, theo Chosun.

Biến cố ập đến với "Em gái quốc dân" vào tháng 2/2017 khi cô đang tham gia vở kịch "Romeo và Juliet". Cơn đau dữ dội, không thể diễn tả bằng lời bất ngờ xuất hiện ở cánh tay phải. Bác sĩ cảnh báo cô đã bỏ lỡ thời gian vàng điều trị. Mô tế bào bắt đầu hoại tử.

Diễn viên Hàn Quốc Moon Geun-young. Ảnh: Byun Seong-hyeon

Đội ngũ y tế phải thực hiện liên tiếp 4 ca phẫu thuật khẩn cấp để cứu cánh tay của nữ diễn viên. Sự việc buộc Moon Geun-young hủy toàn bộ lịch trình công việc. Tuy nhiên, cô lại coi khoảng thời gian này là cơ hội để bản thân thả lỏng và nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Bác sĩ chuyên khoa xương khớp Shin Kyu-chul cho biết hội chứng chèn ép khoang gây ra cơn đau kinh hoàng. Người mắc có cảm giác cơ thể đang rách toạc hoặc bốc cháy. Tình trạng này xuất hiện khi áp lực trong các khoang cơ tăng đột biến, làm tắc nghẽn mạch máu và chèn ép dây thần kinh. Giới y khoa đánh giá đây là ca cấp cứu sinh tử. Bác sĩ cần can thiệp trong vòng 6 đến 8 tiếng đồng hồ để ngăn mô hoại tử vĩnh viễn và tránh nguy cơ liệt chi hoàn toàn.

Để cứu bệnh nhân, bác sĩ thường rạch cân cơ nhằm giải tỏa áp lực tức thời. Họ phải chờ mô giảm sưng rồi mới khâu đóng vết thương. Bệnh có thể khởi phát từ chấn thương hoặc việc băng ép, bó bột quá chặt gây tăng áp lực nội khoang. Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần báo ngay cho bác sĩ kiểm tra và xử lý nếu cơn đau không thuyên giảm mà càng tăng mạnh sau khi bó bột.

Moon Geun Young ghi dấu ấn qua các phim Trái tim mùa thu, Cô dâu 15 tuổi, Vũ điệu Samba, Họa sĩ gió... Gia nhập làng giải trí khi còn nhỏ, cô gái có đôi mắt to tròn gây ấn tượng cho khán giả với lối diễn xuất chân thực, nhiều cảm xúc. Hiện tại, Moon Geun Young sống kín tiếng, không kết hôn, không scandal. Cô đại diện cho kiểu nghệ sĩ từng nổi tiếng rực rỡ nhưng chấp nhận sống chậm, đặt sức khỏe và sự bình yên lên trên hào quang.

Bình Minh (Theo Chosun, Donga)