Bệnh hiếm khiến ca sĩ Jimmy Buffett qua đời ở tuổi 76

MỹUng thư da tế bào Merkel, căn bệnh khiến ca sĩ Jimmy Buffett qua đời, hiếm gặp, xu hướng di căn ở giai đoạn đầu, thường ảnh hưởng đến nam giới trên 50 tuổi.

Hôm 3/9, nam ca sĩ, nhà soạn nhạc, tỷ phú người Mỹ Jimmy Buffett qua đời tại nhà riêng sau cuộc chiến kéo dài 4 năm với bệnh ung thư da tế bào Merkel.

Sinh năm 1946, Buffett đã trở thành một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong 5 thập kỷ qua. Sau khi phát hành album đầu tay Down to Earth vào năm 1970, ông tiếp tục đạt thành công đột phá với album phòng thu Changes in Latitudes, Changes in Attitudes vào năm 1977. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư da hiếm gặp đã khiến ông phải vật lộn điều trị những năm cuối đời. Trước đó, ông đã hủy bỏ một số buổi hòa nhạc vì tình trạng sức khỏe không cho phép. Buổi diễn cuối cùng của ông được tổ chức tại Portsmouth, Rhode Island.

Ung thư da tế bào Merkel là gì?

Theo Viện Ung thư Quốc gia, ung thư da tế bào Merkel là một loại ung thư biểu mô hiếm gặp, trong đó các tế bào ác tính hình thành trên da. Theo NCI, tế bào Merkel được tìm thấy ở lớp trên cùng của da. Chúng nằm gần đầu dây thần kinh cảm nhận các tiếp xúc của da.

Ung thư biểu mô tế bào Merkel (còn được gọi là ung thư biểu mô thần kinh nội tiết da hoặc ung thư trabecular) hình thành khi các tế bào Merkel phát triển ngoài tầm kiểm soát. Nó khởi phát thường xuyên nhất ở các vùng da hở, đặc biệt là đầu và cổ, cũng như cánh tay, chân và thân.

Theo NCI, ung thư biểu mô tế bào Merkel có xu hướng di căn ở giai đoạn đầu. Trước hết, nó lan rộng đến các hạch bạch huyết gần nhất, sau đó đến hạch bạch huyết hoặc da ở các bộ phận xa của cơ thể, phổi, não, xương và các cơ quan khác.

Nguyên nhân

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng polyomavirus tế bào Merkel, một loại virus thông thường có thể gây ra bệnh này. Virus sống trên da, không gây ra bất cứ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.

Nam ca sĩ, nhà soạn nhạc, tỷ phú người Mỹ Jimmy Buffett. Ảnh: AP

Người có nguy cơ cao bị ung thư da tế bào Merkel

NCI cho biết nhóm có nguy cơ cao bị ung thư biểu mô tế bào Merkel là người trên 50 tuổi, nam giới, người da trắng. Theo Mayo Clinic, tỷ lệ mắc bệnh tăng lên khi con người già đi. Dù phổ biến hơn ở độ tuổi 50, ung thư có thể khởi phát ở mọi lứa tuổi.

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời tự nhiên, ánh sáng mặt trời nhân tạo từ giường tắm nắng hoặc liệu pháp psoralen và tia cực tím A (PUVA), hệ miễn dịch suy yếu do bệnh tật, tiền sử bệnh tật, tiền sử mắc các loại ung thư khác.

Ung thư tế bào Merkel là nguyên nhân phổ biến gây tử vong do ung thư da, đứng thứ hai sau khối u ác tính, ảnh hưởng đến khoảng 3.000 người Mỹ mỗi năm, theo Phòng khám Cleveland .

Các triệu chứng

Theo Viện Ung thư Quốc gia, ung thư biểu mô tế bào Merkel thường xuất hiện trên vùng da tiếp xúc với ánh nắng dưới dạng một khối u phát triển nhanh, không đau, rắn, hình vòm hoặc nổi lên, có màu đỏ, tím. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên để chẩn đoán bệnh.

"Hầu hết ung thư biểu mô tế bào Merkel xuất hiện trên mặt, đầu hoặc cổ, nhưng chúng có thể phát triển ở bất cứ đâu trên cơ thể, ngay cả ở những vùng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời", theo Mayo Clinic.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị khám tầm soát nếu thấy nốt ruồi, tàn nhang hoặc vết sưng thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc, phát triển nhanh chóng, dễ chảy máu khi tắm rửa hoặc cạo râu.

Ngăn ngừa

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư da nói chung, Mayo Clinic khuyến nghị tránh ánh nắng vào giờ cao điểm, từ 10h sáng đến 4h chiều. Mọi người nên bảo vệ bản thân bằng cách đội mũ, mặc quần áo dài tay, đeo kính râm có khả năng chống tia cực tím. Thoa kem chống nắng cũng là biện pháp hiệu quả. Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF ít nhất là 30 ngay cả khi trời nhiều mây, thoa lại sau mỗi hai tiếng.

Thục Linh (Theo USA Today)