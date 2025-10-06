Bênh bạn gái, kéo băng nhóm chém đối thủ

Đồng ThápLê Anh Phúc nghe bạn gái kể chuyện mâu thuẫn với thanh niên ở tiệc sinh nhật nên kéo đồng phạm trả thù khiến một người chết, một người trọng thương.

Ngày 6/10, Phúc, Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Lê Huỳnh Đạt (20 tuổi, cùng ngụ phường Sa Đéc) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt về tội Giết người.

Ở nhóm "đối thủ", Nguyễn Văn Hận, Lê Tuấn Kiệt, Lê Trọng Nhân, Cao Văn Phong, Trần Nguyên Phúc (19-35 tuổi) bị điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Hùng (trái) và Lê Huỳnh Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Diễm

Theo điều tra, tối 1/10, bạn gái Phúc mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hận tại tiệc sinh nhật. Nghe người tình kể lại sự việc, Phúc dẫn nhiều người tìm nhóm Hận để trả thù.

Hai băng nhóm truy sát nhau tại đường Hùng Vương, khóm Cái Sơn. Hậu quả, Huỳnh Anh Thiện (44 tuổi, còn gọi là Thiện Chó) bị nhóm Phúc chém tử vong. Trong khi đó một người trong nhóm Phúc bị đối thủ chém trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp lần lượt bắt giữ những người đã tham gia hỗn chiến.

Ngọc Tài - Ngọc Diễm