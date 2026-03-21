Bên trong xưởng in trăm tuổi ở trung tâm TP HCM

Dãy nhà cổ số 57 Nguyễn Du, cạnh Bưu điện TP HCM, từng là nhà in Imprimerie de l’Union (Đồng Hiệp) do ông Nguyễn Văn Của (1876-1941) - trí thức, doanh nhân tiêu biểu Nam Kỳ đầu thế kỷ 20 sáng lập.
Công trình rộng khoảng 600 m2, gồm ba lớp nhà nối tiếp: phía trước là khu dịch vụ - văn phòng, giữa là xưởng in, phía sau là khu lưu trú cho nhân viên.
Nhà in xây năm 1924, từng xuất bản nhiều sách chữ Quốc ngữ, trong đó có tác phẩm của Hồ Biểu Chánh và các công trình tiếng Pháp giá trị.
Không gian bên trong tòa nhà hơn 100 năm tuổi được cải tạo thành quán cà phê; các phòng mặt tiền trước đây là văn phòng, nơi phát hành ấn phẩm của nhà in.
Trên tường và dầm bê tông vẽ diềm họa tiết chữ Hán - Nôm dạng triện tròn, chân lư; các cột có câu đối bằng chữ Hán.
Bà Chín sống trong căn nhà khoảng 20 m2 tại khu nhà in hơn 45 năm, cho biết một số hộ tận dụng vị trí đắc địa để cho thuê làm hàng quán, kinh doanh.
Một góc tòa nhà được thuê làm quán cà phê; công trình đang xuống cấp theo thời gian.
Quỳnh Trần