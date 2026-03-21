Bên trong xưởng in trăm tuổi ở trung tâm TP HCM

Dãy nhà cổ số 57 Nguyễn Du, cạnh Bưu điện TP HCM, từng là nhà in Imprimerie de l’Union (Đồng Hiệp) do ông Nguyễn Văn Của (1876-1941) - trí thức, doanh nhân tiêu biểu Nam Kỳ đầu thế kỷ 20 sáng lập.

Công trình rộng khoảng 600 m2, gồm ba lớp nhà nối tiếp: phía trước là khu dịch vụ - văn phòng, giữa là xưởng in, phía sau là khu lưu trú cho nhân viên.

Nhà in xây năm 1924, từng xuất bản nhiều sách chữ Quốc ngữ, trong đó có tác phẩm của Hồ Biểu Chánh và các công trình tiếng Pháp giá trị.