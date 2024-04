Bên trong vườn Taroko - nơi 41 người mất tích sau động đất Đài Loan

Ngoài cảnh quan thiên nhiên, vườn quốc gia còn là nơi lưu giữ di sản văn hóa thổ dân Taroko, một trong 14 bộ tộc ở Đài Loan.

Đi bộ đường dài là hoạt động được yêu thích nhất tại Taroko, có hơn 30 đường mòn với 7 cấp độ từ dễ đến khó dành cho du khách.

Vườn quốc gia không tổ chức tour. Do đó, du khách có thể đặt tour từ các công ty lữ hành hoặc du lịch tự túc. Du khách không mất vé vào cửa nhưng phải có giấy phép và bị mất phí khi muốn đi vào đường mòn Zhuilu Old Road (cấp độ khó ở mức 3 trên 6 do nằm ở độ cao 765 m). Đường mòn này hiện đóng cửa sau động đất.