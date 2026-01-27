Bên trong vụ PSG nẫng 'viên ngọc thô' gốc Philippines của Barca

Tiền vệ 18 tuổi Dro Fernandez gia nhập PSG với mức phí 9,7 triệu USD theo hợp đồng đến hè 2030, sau khi dứt áo rời Barca và để lại sự ngỡ ngàng cho HLV Hansi Flick.

Pedro 'Dro' Fernandez, vừa tròn 18 tuổi hôm 12/1, có mặt tại Paris tối 25/1 để kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục chuyển đội bóng. Sau đó một ngày, PSG và Barca đồng loạt ra thông báo xác nhận vụ chuyển nhượng.

Tiền vệ này bày tỏ nguyện vọng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 7,1 triệu USD để rời đi từ hôm 16/1. Nhưng sau quá trình thương thảo với PSG, Barca thu về được 9,7 triệu từ thương vụ này.

Theo tờ L'Équipe, có hai nguyên nhân khiến PSG hào phóng, chi nhiều hơn mức đền bù quy định trong hợp đồng của Dro với Barca.

Đội bóng Pháp không muốn làm rạn nứt quan hệ với Barca. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi và người đồng cấp Joan Laporta đang thân thiện trở lại sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt là từ thương vụ Neymar cập bến Parc des Princes năm 2017. Nhà ĐKVĐ Pháp đã chủ động liên hệ để tìm kiếm một giải pháp chung. Cuối cùng, hai bên chốt mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 9,7 triệu USD, cao hơn một chút so với điều khoản giải phóng.

Dro ra mắt tại PSG theo hợp đồng đến hè 2030. Ảnh: psg.fr

Ngoài ra, việc PSG chấp nhận chi thêm 2,6 triệu USD không chỉ là "nghĩa cử cao đẹp" với Barca, mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho chính đội bóng nước Pháp. Tại Tây Ban Nha, khi kích hoạt điều khoản giải phóng, CLB mua phải chuyển tiền cho cầu thủ để người này tự đứng ra giải phóng hợp đồng với CLB chủ quản. Tuy nhiên, theo luật pháp Pháp, khoản tiền này sẽ bị coi là một dạng "thu nhập trá hình" và bị đánh thuế rất nặng. Nếu tính cả các khoản đóng góp an sinh xã hội, PSG có thể phải tiêu tốn tổng cộng gần 12 triệu USD thay vì 7,1 triệu USD tiền giải phóng ban đầu.

Do đó, bằng cách đạt được một thỏa thuận chuyển nhượng trực tiếp với Barca, PSG thực chất đã tiết kiệm được một khoản chi phí trong thương vụ Dro. Đây là giải pháp "đôi bên cùng có lợi": PSG chi ra ít hơn, Barca thu về nhiều hơn, và cầu thủ này chính thức trở thành người của đội bóng thành Paris.

Dro sinh ra ở Nigran, xứ Galicia, có mẹ là người Philippines và cha là người Tây Ban Nha. Anh gia nhập lò La Masia năm 14 tuổi từ CLB Val Minor để thi đấu cho đội Cadete B của Barca. HLV Hansi Flick từng quan tâm đặc biệt đến tài năng của Dro. Ông theo dõi anh từ đội Juvenil B và yêu cầu đưa tiền vệ công này lên đội một trong giai đoạn tiền mùa giải 2025-2026.

Chính trong trận lượt đi với Real Sociedad ở La Liga, Flick đã trao cơ hội ra mắt cho anh. Dro đã có 5 lần ra sân (4 tại La Liga và một tại Champions League) với tổng cộng 148 phút thi đấu. Dẫu vậy, với Dro hoặc phía đại diện của cậu, chừng đó là chưa đủ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngay lúc đội trưởng Barca Raphinha bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật cho Dro trên máy bay về Barcelona sau Siêu Cup Tây Ban Nha, tài năng này đã xác định sẽ phải tìm một bến đỗ khác.

Bấy giờ, Barca đã có kế hoạch "trói chân" cầu thủ sinh năm 2008 bằng một bản hợp đồng dài hạn ngay khi anh tròn 18 tuổi, như cách đã làm với Lamine Yamal hay Pau Cubarsi. Dù hợp đồng thời điểm đó còn hạn đến 2027, Barca muốn gia hạn đến 2031, cầu thủ này đã quyết định tìm kiếm thử thách mới tại PSG.

Dro cảm thấy cơ hội phát triển bị chặn đứng bởi sự hiện diện của Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi ở vị trí hộ công, cũng như Yamal và Roony Bardghji ở cánh phải hàng công. 16 phút thi đấu trước Atletico Madrid ngày 3/12/2025 chính là những khoảnh khắc cuối cùng của anh trong màu áo lam đỏ.

Dro Fernandez ra mắt trong màu áo PSG Dro ra mắt cùng PSG ngày 26/1.

"Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi gia nhập PSG", Dro nói khi ra mắt CLB Pháp ngày 26/1. "Đây là thời khắc đặc biệt với tôi và gia đình. PSG là một đội bóng vĩ đại mà tôi hâm mộ từ nhỏ, nơi những huyền thoại đã viết nên lịch sử. Tôi đang tràn đầy khát khao được cống hiến hết mình cho màu áo này".

Flick không giấu thất vọng khi Dro sang PSG. HLV người Đức cho rằng cậu học trò cũ đã nhận những lời tư vấn không đúng đắn từ người thân và đại diện. "Tôi dồn rất nhiều tâm huyết giúp các cầu thủ tiến bộ, nhưng xung quanh họ có quá nhiều tác động", Flick nói trước trận đấu Sociedad hôm 17/1. "Có những cầu thủ mới 17, 18 tuổi nhưng những người xung quanh lại đang thay họ đưa ra quyết định. Đôi khi bạn không đồng tình với những gì họ làm, nhưng họ đã 18 tuổi, đủ lớn để tự quyết định và có những người tư vấn xung quanh".

Người đại diện của Dro cũng là người đại diện của chính HLV Enrique, Ivan de la Pena, cựu tiền vệ tài hoa một thời của Espanyol và từng trưởng thành từ chính La Masia. Công ty đại diện của De la Pena còn đang quản lý cho nhiều cầu thủ Barca khác, như Gavi, Eric Garcia, cũng như các cựu cầu thủ đội này là Arnau Tenas và Carles Alena.

Một ngày trước khi thương vụ được công bố, Chủ tịch Barca Laporta bất bình vì cảm thấy bị người đại diện của Dro phản bội. Ông cho biết rằng đôi bên đã đồng ý gia hạn, nhưng cuối cùng tài năng trẻ này chọn "quay xe". "Chúng tôi đã thống nhất một giải pháp mới với Dro khi cậu ấy tròn 18 tuổi, nhưng thật bất ngờ, người đại diện của cậu ấy thông báo họ không thể thực hiện đúng thỏa thuận", người đứng đầu Barca nói trên Catalunya Radio.

Truyền thông Tây Ban Nha không loại trừ lý do giận dữ của Laporta là bởi Dro rời đi khi điều khoản giải phóng hợp đồng vẫn ở mức thấp dành cho một cầu thủ trẻ. Nếu gia hạn, con số này chắc chắn sẽ được Barca tăng lên đáng kể.

HLV Flick chỉ đạo khi tung Dro vào sân hôm 21/10/2025, khi Barca tiếp Olympiacos ở lượt ba vòng bảng Champions League. Ảnh: AFP

Không phải lần đầu một viên ngọc thô của lò La Masia dứt áo ra đi trong vài năm qua. Hè 2024, Marc Guiu bất ngờ sang Chelsea vì không thấy cửa cạnh tranh với Robert Lewandowski, Ferran Torres hay Vitor Roque. Năm ngoái, Pau Prim và Unai Hernandez cũng lần lượt sang Trung Đông khoác áo Al-Sadd và Al-Ittihad. Xa hơn là trường hợp của Ilaix Moriba năm 2021, người từng được Ronald Koeman ưu ái nhưng đã sang Leipzig sau khi từ chối gia hạn.

Hành trình tại Đức của Moriba không như ý, và chỉ sau nhiều lần được đem cho mượn, anh mới tìm lại sự ổn định tại Celta Vigo ở Tây Ban Nha. "Tôi đã sai khi rời Barca, lúc đó tôi còn quá trẻ và chịu quá nhiều áp lực", Moriba từng thừa nhận qua công ty đại diện vào năm ngoái. Tương lai sẽ cho câu trả lời liệu Dro có đi vào vết xe đổ của Moriba, hay rời Barca là lựa chọn sáng suốt.

Hoàng Thông tổng hợp