Bên trong văn phòng làm việc mới của NAB Việt Nam

Ngày 25/8, NAB Innovation Centre Vietnam (NAB Vietnam) chính thức khai trương văn phòng mới tại Hà Nội, đặt tại tầng 33-34 tòa nhà văn phòng hạng A Capital Place (29 Liễu Giai). Đây là bước tiến mới trong quá trình phát triển của NAB Innovation Centre Vietnam, trung tâm công nghệ đầu tiên National Australia Bank (NAB), một trong bốn ngân hàng lớn nhất Australia thành lập bên ngoài lãnh thổ.
Trước đó, NAB đã có văn phòng đầu tiên tại tòa nhà The Hallmark (TP HCM). Việc mở rộng ra Hà Nội sau hơn 5 năm hoạt động được đại diện NAB Việt Nam đánh giá là cột mốc quan trọng, khẳng định định hướng xây dựng NAB Innovation Centre Vietnam trở thành điểm đến hàng đầu của đội ngũ kỹ sư công nghệ và nhân sự chất lượng cao trong khu vực.
"Ngôi nhà" của các kỹ sư công nghệ và nhân viên của NAB Vietnam được thiết kế độc đáo, với không gian mở, tầm nhìn bao trọn khung cảnh Hồ Tây, nhằm kích thích sự sáng tạo tối đa. Không gian này được nhóm thiết kế của Australia đánh giá là "văn phòng đẹp nhất trên hệ thống National Australia Bank (NAB) toàn cầu".
Điểm nhấn trong thiết kế văn phòng tại Hà Nội là bức tường nghệ thuật Thăng Long - Rồng Bay được ghép từ 100.000 mảnh gốm sứ do nghệ nhân Việt thực hiện, mang dấu ấn văn hóa bản địa vào không gian làm việc hiện đại.
NAB Innovation Centre là nơi các kỹ sư công nghệ NAB Vietnam đã và đang tạo ra những sản phẩm có tác động trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng của NAB tại Australia, đồng thời tham gia hành trình chuyển đổi các ứng dụng số hóa mới nhất của ngân hàng.
Không gian làm việc còn gây ấn tượng với môi trường khuyến khích sáng tạo, được thiết kế kèm các khu vực tương tác và giải trí như bàn bi-a, bóng bàn… giúp nhân viên tái tạo năng lượng.
Đặc biệt, công ty cũng bố trí khu phòng ăn (pantry) phục vụ miễn phí trà, cà phê, bánh ngọt, sữa chua, đồ ăn… cùng thực đơn đa dạng, nhiều món ăn dinh dưỡng, được nhân viên đánh giá cao.
Ngoài khu vực làm việc chung, văn phòng NAB Việt Nam còn bố trí các góc ngồi thư giãn, yên tĩnh, mang đến cho nhân viên nhiều lựa chọn không gian phù hợp cho từng nhu cầu như trò chuyện, cộng tác hay tập trung làm việc tối đa.
Sau hơn 5 năm phát triển, NAB Việt Nam hiện có hơn 2.160 nhân sự, đa phần là kỹ sư công nghệ. Trung tâm đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nhân sự mạnh mẽ trong những năm tới, xây dựng môi trường làm việc để đưa NAB Việt NAm trở thành "ngôi nhà" của các kỹ sư công nghệ trên toàn thế giới.
Minh Ngọc
Ảnh: NAB Việt Nam