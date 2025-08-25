Bên trong văn phòng làm việc mới của NAB Việt Nam

Trước đó, NAB đã có văn phòng đầu tiên tại tòa nhà The Hallmark (TP HCM). Việc mở rộng ra Hà Nội sau hơn 5 năm hoạt động được đại diện NAB Việt Nam đánh giá là cột mốc quan trọng, khẳng định định hướng xây dựng NAB Innovation Centre Vietnam trở thành điểm đến hàng đầu của đội ngũ kỹ sư công nghệ và nhân sự chất lượng cao trong khu vực.