Bên trong trung tâm phân loại lớn nhất Đông Nam Á của BEST Inc

Hiện hệ thống 7 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn của BEST Express tọa lạc tại các tỉnh, thàn: Hà Nội, Nghê An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nha Trang, TP HCM và Cần Thơ. Sắp tới, BEST Express tiếp tục đưa vào vận hành 23 trung tâm phân loại quy mô nhỏ trải dài trên toàn quốc, nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý hàng hóa và rút ngắn thời gian vận chuyển giữa các kho trung tâm.

Đại diện BEST Express cho biết, trong năm 2021, để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử, tập đoàn định hướng đầu tư vào công nghệ tự động hóa logistics và xây dựng chuỗi cung ứng thông minh bằng cách tối ưu hóa việc kết nối các trung tâm trung chuyển; xây dựng hệ thống phân phối và kho bãi thông minh; giải pháp chuỗi cung ứng kỹ thuật số; góp phần mang đến mạng lưới dịch vụ đa dạng cùng mô hình đầu tư ổn định và tiềm năng.