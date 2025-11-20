Bên trong tổ ấm kiêm studio sáng tạo độc đáo của họa sĩ tranh tường

Loo Lok Chern, nghệ danh Cloakwork, là nghệ sĩ graffiti người Malaysia. Anh hợp tác với các thương hiệu quốc tế và từng thực hiện dự án tại nhiều thành phố lớn như Berlin, Paris, Vienna.

Chern duy trì công việc sáng tác tại nhà, đồng thời sử dụng không gian này làm studio cùng với vợ - họa sĩ minh họa kiêm thợ xăm.