Bên trong tổ ấm kiêm studio sáng tạo độc đáo của họa sĩ tranh tường

Loo Lok Chern, nghệ danh Cloakwork, là nghệ sĩ graffiti người Malaysia. Anh hợp tác với các thương hiệu quốc tế và từng thực hiện dự án tại nhiều thành phố lớn như Berlin, Paris, Vienna.
Chern duy trì công việc sáng tác tại nhà, đồng thời sử dụng không gian này làm studio cùng với vợ - họa sĩ minh họa kiêm thợ xăm.
Căn hộ diện tích khoảng 70 m2 nằm trong một tòa nhà điển hình tại Kuala Lumpur (Malaysia), được cặp đôi họa sĩ cải tạo lại thành tổ hợp sống và làm việc. Khu vực sinh hoạt chung, bếp, studio, bàn ăn liên thông với nhau, chia tách nhẹ bằng đồ nội thất và các chi tiết như thảm, rèm, kệ trưng bày.
Khu vực sinh hoạt và phòng khách được bài trí sinh động, với các ghế ngồi dáng tròn, bàn thấp và kệ dài sát tường chứa sách và vật dụng trưng bày. Trần nhà sơn viền màu vàng - cam, kết hợp đèn ray chiếu sáng và quạt trần. Cửa trượt kính lớn mở ra ban công có nhiều cây xanh, mang ánh sáng tự nhiên vào nhà.
Sơ đồ mặt bằng của căn nhà.
Cặp đôi ưu tiên sự linh hoạt khi thiết kế, tối đa hóa công năng trên diện tích nhỏ. Mỗi khu vực đều phản ánh cá tính và thói quen sáng tạo, biến căn hộ thành không gian sống và làm việc liền mạch, thân thiện và đầy cảm hứng.
Không gian studio là trọng tâm của ngôi nhà, được bố trí nhiều kệ mở bằng kim loại trắng, xếp đầy sơn xịt, mô hình nhân vật, sách nghệ thuật, bưu thiếp, đồ chơi.
Một bàn làm việc áp tường, xung quanh là bảng dán ý tưởng, máy tính và các bản phác thảo. Thảm họa tiết giúp định vị khu vực và tạo cảm giác tách biệt trong bố cục mở.
Không gian ăn uống bố trí sát khu bếp, sử dụng bàn gỗ dài, ghế nhựa đúc màu cam và đèn treo tích hợp kệ trưng bày mô hình.
Tường treo tranh, rèm màu họa tiết lớn được dùng làm vách ngăn nhẹ, giúp không gian bếp và bàn ăn nổi bật nhưng không tách rời.
Toàn bộ không gian sử dụng hệ lưu trữ mở, tránh giấu đồ sau cánh tủ. Các vật dụng được bố trí theo nguyên tắc thị giác: nhiều màu, chi tiết, tổng thể vẫn gọn gàng và không rối mắt. Các mảng màu chính như vàng, cam, xanh lam được lặp lại xuyên suốt để tạo liên kết giữa các khu vực.
Những món đồ được sắp xếp và trang trí ở khắp mọi nơi.
Góc làm việc của Chern với bảng màu, tranh minh họa và chú mèo đồng hành, nơi lên ý tưởng cho các dự án nghệ thuật.
Hai chú mèo thư giãn trong khu vực được thiết kế riêng, đặt dưới tranh trang trí trở thành điểm nhấn vừa vui mắt vừa gắn kết không gian sống và nghệ thuật.
Không gian phòng ngủ được trang trí bằng tranh vẽ cá nhân màu sắc sinh động, phản ánh gu thẩm mỹ vui tươi của gia chủ.
Phòng tắm sử dụng rèm và khăn họa tiết để tạo điểm nhấn, kết hợp gạch ốp trắng và sàn màu tối giúp không gian sạch sẽ, vui mắt.
Bích Phương (theo Never too small)