Bên trong showroom Lexus Thăng Long đã phục vụ 10.000 khách hàng

Không gian bên trong showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn Lexus toàn cầu. Cơ sở này có diện tích khuôn viên 9.000-10.000 m2, sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, không gian trưng bày được đầu tư cùng xưởng dịch vụ 5S tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ trang thiết bị công nghệ cao.

Sau 10 năm đi vào hoạt động, Lexus Thăng đã phục vụ gần 10.000 khách hàng và là một trong những showroom Lexus có quy mô lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.