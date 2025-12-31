Bên trong showroom Lexus Thăng Long đã phục vụ 10.000 khách hàng

Showroom Lexus Thăng Long nằm tại ngã tư Phạm Hùng giao cắt Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là đại lý Lexus chính hãng được ủy quyền bởi Lexus Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Lexus Thăng Long đã vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Lexus, đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và trải nghiệm khách hàng theo đúng tinh thần thương hiệu.
Không gian bên trong showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn Lexus toàn cầu. Cơ sở này có diện tích khuôn viên 9.000-10.000 m2, sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, không gian trưng bày được đầu tư cùng xưởng dịch vụ 5S tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ trang thiết bị công nghệ cao.
Sau 10 năm đi vào hoạt động, Lexus Thăng đã phục vụ gần 10.000 khách hàng và là một trong những showroom Lexus có quy mô lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Một trong những giá trị của Lexus Thăng Long là hoạt động theo triết lý Omotenashi - lấy con người làm trung tâm. Từ không gian showroom, quy trình tiếp đón, tư vấn đến dịch vụ, đều được chăm chút, mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
Lexus Thăng Long cũng là đại lý ô tô hạng sang trang bị hệ thống robot sơn sấy tự động IRT PowerCure, mang đến cho khách hàng dịch vụ đồng sơn chất lượng, thuận tiện, góp phần lưu giữ vẻ đẹp của những chiếc xe sang.
Khu sửa chữa kỹ thuật cao, phục vụ các hạng mục bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật trình độ cao, thấu hiểu và "bắt bệnh" chính xác từng vấn đề kỹ thuật, từ đó tìm ra giải pháp cho khách hàng.
Song song với hoạt động kinh doanh, Lexus Thăng Long còn triển khai các hoạt động trải nghiệm, sự kiện ra mắt xe, chương trình lái thử xe tại các tỉnh thành miền Bắc, cũng như các hoạt động mang giá trị cộng đồng. Theo đại diện showroom, những nỗ lực này không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Lexus tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững và giá trị gắn kết vì xã hội.
Yên Chi
Ảnh: Lexus Thăng Long
Để biết thêm thông tin chi tiết về các mẫu xe Lexus, các dịch vụ và sự kiện của Lexus Thăng Long, độc giả truy cập website hoặc liên hệ Hotline kinh doanh: 090 858 3388 - Hotline dịch vụ: 093 333 3388.