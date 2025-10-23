Bên trong sân bay 2 tỷ USD kỳ vọng cứu du lịch Campuchia

Campuchia đã khánh thành sân bay quốc tế Techo trị giá 2 tỷ USD tại Phnom Penh vào ngày 20/10. Lễ khai trương diễn ra trong không khí trang trọng khi các nhà sư tụng kinh ban phước cho tượng Phật vàng cao 9 m tại sảnh khởi hành, trước khi những chuyến bay đầu tiên hạ cánh.
Chính phủ Campuchia đặt nhiều kỳ vọng vào công trình hạ tầng hàng không lớn nhất nước, giúp Campuchia tăng lượng khách quốc tế trong thời gian tới và là bước ngoặt để thay đổi hình ảnh du lịch quốc gia trên bản đồ khu vực.
"Đây là một thành tựu mới, phản ánh tầm nhìn phát triển dài hạn của Campuchia", Thủ tướng Hun Manet phát biểu tại sự kiện cắt băng khánh thành chính thức sân bay. Ảnh: Roun Ry/Reuters
Techo International là dự án trị giá khoảng 2 tỷ USD, nằm cách trung tâm Phnom Penh 30 km, được xem là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và đầu tư tại khu vực phía nam.
Dù sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng như quần thể đền Angkor, các bãi biển và chi phí du lịch hợp lý, Campuchia hiện chỉ đón khoảng 2,5 triệu khách quốc tế mỗi năm, thấp hơn nhiều so với 32 triệu lượt của Thái Lan và 18 triệu lượt của Việt Nam. Ảnh: Archdaily
Nhà ga rộng khoảng 87.000 m2, với thiết kế thu ánh sáng tự nhiên qua các mảng kính lớn, sàn gỗ sáng màu, bố trí nhiều mảng xanh nhiệt đới. Sân bay có mái vòm cong, lấy cảm hứng từ mũ đội đầu của các vũ công Apsara truyền thống.
Theo kiến trúc sư Nikolai Malsch, thiết kế tập trung vào sự thông thoáng, giúp hành khách không bị rối trong quá trình di chuyển. Từ trung tâm nhà ga, hành khách chỉ cần rẽ trái hoặc phải để đến cổng bay, với quãng đường đi bộ xa nhất khoảng 500 m.
Sân bay cũng nhấn mạnh yếu tố bản sắc địa phương. Mái vòm không chỉ tạo điểm nhấn kiến trúc mà còn thu nước mưa để tái sử dụng. Ảnh: Archdaily
Dự án sân bay này được giới thiệu như một biểu tượng hạ tầng hiện đại và niềm tự hào quốc gia. Bên cạnh hệ thống nhận diện khuôn mặt (ảnh) và chứng nhận môi trường, sân bay còn có bài hát chủ đề "Power of Techo International Airport" được Thủ tướng Hun Manet chia sẻ trên mạng xã hội.
Ông Charles Vann, Giám đốc Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia, cho rằng Techo không chỉ là một điểm trung chuyển mà có thể trở thành điểm đến du lịch riêng.
"Chúng tôi tin sân bay này có thể thu hút du khách đến Campuchia, tương tự Dubai hay London", ông nói. Ảnh: Roun Ry/Reuters
Du khách chờ đợi bên trong Sân bay quốc tế Techo mới khánh thành.
Năm 2023, Campuchia đưa vào khai thác sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor trị giá một tỷ USD, do Trung Quốc đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường". Cùng với Techo, đây là hai dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2025-2035, với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng sang các loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và cộng đồng, giảm sự phụ thuộc vào Angkor Wat. Ảnh: Roun Ry/Reuters
Du khách chờ nhận hành lý tại sân bay quốc tế Techo.
Từ sân bay mới, hành khách có thể bay thẳng đến Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Singapore và Kuala Lumpur. Các hãng Turkish Airlines và Etihad dự kiến mở thêm đường bay từ Istanbul và Abu Dhabi vào mùa thu này, giúp tăng khả năng kết nối với châu Âu và Trung Đông.
Sự kiện khánh thành sân bay diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc phát cảnh báo "mã đen" đối với một số khu vực tại Campuchia, liên quan đến việc một sinh viên nước này bị sát hại. Nhiều khuyến cáo quốc tế cũng đề cập nguy cơ tội phạm tại Phnom Penh và bom mìn còn sót lại ở các vùng nông thôn. Ảnh: Roun Ry/Reuters
Hành khách tại sân bay quốc tế Techo những ngày mới đi vào hoạt động.
Một số chuyên gia nhận định hạ tầng hiện đại chưa đủ để đảm bảo Campuchia tăng trưởng khách quốc tế.
"Việt Nam và Thái Lan có lợi thế hơn về văn hóa, ẩm thực và đặc biệt là an ninh", chuyên gia Shukor Yusof từ Endau Analytics nhận định. Ngoài Angkor Wat và một số điểm tham quan lịch sử liên quan thời Khmer Đỏ, Campuchia chưa có nhiều điểm thu hút nổi bật. Ông cũng cho rằng Campuchia vẫn phải đối mặt với thách thức xóa bỏ hình ảnh điểm đến gắn với các đường dây lừa đảo và buôn người. Ảnh: Roun Ry/Reuters
Đường vào sân bay với thiết kế mái vòm đặc trưng.
Thủ tướng Hun Manet chia sẻ trên trang cá nhân rằng ngành hàng không là một trong nhiều cách kết nối du lịch, kinh tế và chính trị. Theo ông, Campuchia đang mở rộng và nâng cấp các sân bay quốc tế để đáp ứng nhu cầu di chuyển, tăng cường khả năng kết nối toàn cầu. Ảnh: Archdaily
Sảnh chờ lên máy bay tại sân bay Techo.
Giai đoạn 2 của dự án Techo sẽ bổ sung tuyến tàu kết nối sân bay với trung tâm thủ đô Phnom Penh. Hiện, hành khách chủ yếu di chuyển bằng ôtô hoặc tuktuk trên tuyến cao tốc mới.
Sân bay quốc tế Phnom Penh cũ đã chính thức đóng cửa nhưng chưa có kế hoạch tái sử dụng. Campuchia kỳ vọng công trình sân bay mới sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng thu hút du khách quốc tế trong thời gian tới. Ảnh: Archdaily
Mai Phương (Theo CNN)