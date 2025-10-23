Bên trong sân bay 2 tỷ USD kỳ vọng cứu du lịch Campuchia

Campuchia đã khánh thành sân bay quốc tế Techo trị giá 2 tỷ USD tại Phnom Penh vào ngày 20/10. Lễ khai trương diễn ra trong không khí trang trọng khi các nhà sư tụng kinh ban phước cho tượng Phật vàng cao 9 m tại sảnh khởi hành, trước khi những chuyến bay đầu tiên hạ cánh.

Chính phủ Campuchia đặt nhiều kỳ vọng vào công trình hạ tầng hàng không lớn nhất nước, giúp Campuchia tăng lượng khách quốc tế trong thời gian tới và là bước ngoặt để thay đổi hình ảnh du lịch quốc gia trên bản đồ khu vực.

"Đây là một thành tựu mới, phản ánh tầm nhìn phát triển dài hạn của Campuchia", Thủ tướng Hun Manet phát biểu tại sự kiện cắt băng khánh thành chính thức sân bay. Ảnh: Roun Ry/Reuters