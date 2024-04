Bên trong resort vào top 'tốt nhất thế giới' ở Lăng Cô

Ngày 24/4, Tripadvisor công bố giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Hotels 2024 nhằm gợi ý cho du khách các cơ sở lưu trú uy tín trên thế giới nên đặt phòng trong chuyến du lịch sắp tới.

Tại hạng mục "Top 25 khách sạn, khu nghỉ sang trọng tốt nhất thế giới", Banyan Tree Lăng Cô (ảnh) là đại diện duy nhất của Việt Nam được gọi tên ở vị trí thứ 12. Khu nghỉ này cùng TMS Hotel Da Nang Beach, Premier Village Phu Quoc Resort, Nha Trang Marriott Resort &Spa cũng xuất hiện trong Top 25 hách sạn tốt nhất châu Á.

Bảng xếp hạng dựa trên bình chọn, phản hồi của hàng triệu du khách có trải nghiệm thực tế để lại trên trang web. Đó là những bình chọn "người thật việc thật", không phải bảng xếp hạng do AI hay một chuyên gia du lịch đơn lẻ đề xuất, theo Tripadvisor.