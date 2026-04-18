Bên trong rạp xiếc và biểu diễn đa năng gần 1.400 tỷ của TP HCM

Rạp nằm trên trên đường Lữ Gia, cạnh nhà thi đấu và trường đua Phú Thọ (quận 11 cũ), hoàn thành sau hơn hai năm thi công. Sáng 18/4, hàng trăm khán giả đăng ký từ trước có mặt để tham quan không gian, kiến trúc sân khấu.



Tòa nhà gồm hai tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m2, mức đầu tư từ ngân sách TP HCM. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận từng cho biết đây là công trình mang tầm quốc tế, với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật biểu diễn xiếc quy mô lớn. Dự án góp phần đa dạng nghệ thuật xiếc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.