Bên trong rạp xiếc và biểu diễn đa năng gần 1.400 tỷ của TP HCM

Rạp nằm trên trên đường Lữ Gia, cạnh nhà thi đấu và trường đua Phú Thọ (quận 11 cũ), hoàn thành sau hơn hai năm thi công. Sáng 18/4, hàng trăm khán giả đăng ký từ trước có mặt để tham quan không gian, kiến trúc sân khấu.
Tòa nhà gồm hai tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m2, mức đầu tư từ ngân sách TP HCM. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận từng cho biết đây là công trình mang tầm quốc tế, với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật biểu diễn xiếc quy mô lớn. Dự án góp phần đa dạng nghệ thuật xiếc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.
Điểm nhấn là sân khấu chính 2.000 chỗ ngồi, chiều cao khoảng 24 m, thiết kế 360 độ, giúp khán giả có tầm nhìn trọn vẹn. Đại diện đơn vị quản lý cho biết hệ thống ánh sáng, âm thanh được đầu tư có thể đáp ứng tiêu chuẩn dàn dựng những vở xiếc quy mô lớn.
Sân khấu có ba tầng, tạo thành khu đa năng phục vụ các chương trình khác nhau. Một số hàng ghế có thể gấp lại, mở rộng không gian biểu diễn. Mặt sàn được thiết kế với cấu tạo phù hợp với các loại hình xiếc, chịu được sức nặng của thú như voi, ngựa.
Hệ thống sân khấu nước được bơm tự động nhờ dưới sàn có một bể nước kích thước lớn, có thể nâng lên hạ xuống, hỗ trợ các tiết mục biểu diễn kỹ thuật cao. Rạp được thiết kế cho thời gian sử dụng 100 năm.
Các nghệ sĩ tập luyện tiết mục Vùng đất kỳ bí - vở từng gây sốt của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam năm 2025.
Các nghệ sĩ tập luyện trên sân khấu nước. Video: Mai Nhật
Rạp xiếc sẽ là nơi diễn ra Liên hoan xiếc quốc tế TP HCM vào tháng 11. Đại diện Trung tâm Nghệ thuật TP HCM - đơn vị quản lý, vận hành công trình - cho biết nhiều đoàn của các quốc gia nhận lời tham gia liên hoan.
Các nghệ sĩ biểu diễn xiếc thăng bằng. Video: Mai Nhật
Các nghệ sĩ tập dượt tiết mục rối trên sân khấu nước.
Cuối buổi tham quan, nhiều khán giả được mời mặc đồ bảo hộ, thử điều khiển rối nước, chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ.
Bé Ngọc Điềm, ba tuổi, chạm thử vào rối nước. Mẹ bé Điềm cho biết nhà chị ở gần rạp, từ lâu đã mong chờ công trình đi vào hoạt động. Hay thông tin ban quản lý mở đợt tour đầu tiên cho khán giả, vợ chồng chị đăng ký ngày cho con vì biết bé thích xem xiếc.
Theo ban tổ chức sự kiện, sau khi mở link, số lượng khách đăng ký trong bốn ngày đạt gần 1.900 người. Ban quản lý tiếp tục mở cửa đón khách vào các ngày 19/4, 16 và 17/5.
Ngoài sân khấu chính, công trình còn có một số hạng mục sắp hoàn thành, như khán phòng 300 chỗ ngồi, phù hợp tổ chức sự kiện, hội nghị.
Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là một trong tám công trình văn hóa lớn trong kế hoạch xây mới ở TP HCM. Bảy dự án còn lại gồm bảo tàng Tôn Đức Thắng, Trung tâm văn hóa thành phố, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Bảo tàng TP HCM, mở rộng Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên và Cung Thiếu nhi thành phố.
Mai Nhật - Thanh Tùng