Bên trong phòng xét nghiệm Covid-19

Do chưa có máy tách chiết ARN (ARN là bản sao một đoạn của ADN) tự động nên bước này các kỹ thuật viên thực hiện bằng tay tại buồng an toàn sinh học cấp hai. Đây cũng là bước nguy hiểm nhất với do phải tiếp xúc với nguồn lây nhiễm.