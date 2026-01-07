Bên trong nhà máy smartphone tự động hoá gần 100% của Xiaomi

Theo Xiaomi, quy trình sản xuất smartphone gồm 7 giai đoạn. Đầu tiên, nhà máy sử dụng thiết bị SMT để lắp ráp linh kiện điện tử siêu nhỏ lên bảng mạch in PCB với độ chính xác lên ở mức micron. Các máy SMT của Xiaomi được đánh giá hiện đại nhất trong ngành hiện nay.

Sau khi lắp ráp xong, các cánh tay robot sẽ chuyển bo mạch chủ sang thiết bị kiểm tra để tiến hành các bài kiểm tra đa kênh trên bo mạch chủ để đảm bảo chức năng và hiệu suất đáp ứng đúng thông số kỹ thuật. Hệ thống có khả năng kiểm tra đồng thời tới 40 bo mạch chủ cùng lúc.