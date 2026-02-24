Bên trong nhà máy sản xuất một triệu máy hút ẩm mỗi năm

New Widetech (NWT) là một trong những nhà máy sản xuất máy hút ẩm lớn nhất châu Á với sản phẩm xuất khẩu đi 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kể từ khi được sáng lập bởi ông Chiu Ming Tsung năm 1986, hai sản phẩm chủ lực của công ty là máy hút ẩm và điều hòa di động.

Ngoài thương hiệu riêng NWT, công ty còn sản xuất cho một số thương hiệu lớn như Sharp của Nhật Bản, DeLonghi (gồm điều hòa và máy hút ẩm) chủ yếu ở thị trường châu Âu, và Lumias ở Việt Nam. Theo thống kê của một công ty nghiên cứu thị trường, Sharp và Lumias thường xuyên nằm trong top 3 hãng máy hút ẩm bán chạy nhất hàng tháng tại Việt Nam trong năm 2025.

NWT có hai nhà máy chính bao gồm nhà máy Đài Nam (bên trái) ở khu công nghệ Yongkang, đảo Đài Loan với diện tích hơn 26.000 m2 và công suất hơn 500.000 chiếc mỗi năm, chủ yếu sản xuất cho thị trường Đài Loan và xuất đi Mỹ. Nhà máy còn lại (bên phải) ở Khai Bình, Quảng Đông, Trung Quốc với tổng diện tích 300.000 m2, công suất hơn một triệu máy hút ẩm và 1,5 triệu điều hòa di động mỗi năm.