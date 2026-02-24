Bên trong nhà máy sản xuất một triệu máy hút ẩm mỗi năm

"Thủ phủ" sản xuất của NWT được xây dựng từ đầu những năm 1990 với tổng cộng 7 phân khu sản xuất riêng biệt. Sau nhiều lần xây bổ sung, lắp đặt mới, công ty hiện có 5 dây chuyền lắp ráp, một nhà máy sản xuất máy nén riêng (công suất hơn ba triệu máy nén mỗi năm), một nhà máy sản xuất dàn ngưng, một dây chuyền sản xuất động cơ không chổi than, ba xưởng đúc nhựa với 94 máy đúc nhựa chuyên dụng, phòng thí nghiệm độ ồn, phòng thí nghiệm về nhiệt độ.
Công dụng khác nhau nhưng "trái tim" của cả máy hút ẩm và máy điều hòa di động đều là máy nén với cơ chế hoạt động sử dụng dàn ngưng, môi chất làm lạnh. Máy hút ẩm phổ biến tại thị trường châu Á, một số nước châu Âu trong khi điều hòa di động chủ yếu bán tại thị trường châu Âu, đặc biệt trong những năm gần đây khi khí hậu ở đây nóng lên và đa số hộ gia đình không có sẵn điều hòa treo tường.
NWT là một trong số ít công ty tự sản xuất thành phần linh kiện chính như máy nén, dàn ngưng của máy hút ẩm, dàn nóng/lạnh điều hòa di động, mô tơ. Máy nén sử dụng trong tất cả các loại máy, thương hiệu do nhà máy gia công đều có chung đặc tính, thông số, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, Mỹ.
Máy hút ẩm là một trong những sản phẩm gia dụng có sức tăng trưởng mạnh nhất tại thị trường Việt Nam những năm gần đây. Theo bà Nguyễn Phương Anh, đại diện Lumias, từ mức vài nghìn máy năm 2022, công ty đã đạt doanh số hơn 100.000 chiếc trong năm 2025 tại Việt Nam.
Ông Jiang Zhi Ming, Giám đốc bộ phận sản xuất của NWT, trên tay linh kiện của máy nén được sản xuất chung cho các model của Lumias, Sharp và DeLonghi.
Máy nén là bộ phận quan trọng nhất, chiếm 30-40% giá thành phẩm máy hút ẩm cũng như quyết định các đặc tính quan trọng như hiệu suất, độ bền và độ ồn. Các dòng máy nén được sản xuất thuộc nhóm rotary (quay), loại phổ biến giống trong điều hòa và thiết bị gia dụng hiện đại nhờ đặc tính vận hành êm, ổn định, tiết kiệm điện hơn máy nén piston truyền thống. Nhược điểm của dòng này là giá sản xuất sẽ cao hơn.
Cùng công suất, các sản phẩm của thương hiệu khác nhau cũng có giá khác nhau. Ví dụ với mức 30 lít, model của Lumias là 6 triệu đồng, còn sản phẩm Sharp là khoảng 10 triệu đồng và DeLonghi là khoảng 15 triệu đồng.
Wu Jie Fu, Giám đốc bán hàng của NWT, trên tay dàn ngưng tụ sử dụng trong một máy hút ẩm của Lumias.
Trong khi các hãng điều hòa Trung Quốc gần đây dần chuyển sang nhôm để tiết kiệm chi phí, NWT trung thành với vật liệu đồng. Đại diện nhà máy cho biết việc chuyển sang nhôm có thể giảm giá thành trên 10% nhưng chưa đủ độ chín để khỏa lấp đặc tính kỹ thuật vật liệu.
Do trọng lượng của máy hút ẩm, điều hòa di động đều khá lớn, 10-20 kg tùy model nên cánh tay robot cỡ lớn (chiều cao trên 2 mét khi hoạt động) được sử dụng nhiều trong sản xuất. Các khu vực này được bao bọc bằng vách ngăn nhựa trong để đảm bảo an toàn cho công nhân khi vận hành.
Một máy hút ẩm Lumias đang được đo độ ồn trước khi xuất xưởng. Đây là một trong những thông số được quan tâm nhất của sản phẩm nên được thử nghiệm ở nhiều điều kiện khác nhau như có phản xạ (giả lập môi trường sử dụng), kiểm soát tiếng ồn của riêng máy nén, mô tơ trước khi thử trên sản phẩm cuối cùng.
Cơ sở Khai Bình có hai phòng thử nghiệm độ ồn với tổng trị giá ba triệu USD sử dụng mic cao cấp của hãng B&K có dây thu âm bằng vàng, tường riêng giả lập phản xạ âm thanh. Ngoài linh kiện cao cấp, chi phí phòng đắt đỏ còn do phần mềm đi kèm. Tất cả kết quả đo độ ồn được phân tích theo thời gian thực trên máy tính.
Một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất máy hút ẩm của nhà máy NWT.
Tuấn Hưng
Ảnh: Hoàng Ngân