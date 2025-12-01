Bên trong nhà máy sản xuất máy bay lớn nhất của Boeing

Nhà máy Everett tại bang Washington là cơ sở sản xuất máy bay lớn nhất của Boeing, nơi khai sinh những cỗ máy mang tính biểu tượng của ngành hàng không Mỹ.

Boeing sở hữu mạng lưới nhà máy trên khắp nước Mỹ, chuyên sản xuất máy bay thương mại, hàng hóa và quân sự. Trong số đó, nhà máy Everett được thành lập cho dòng máy bay 747 từ năm 1967 và đang sản xuất 767, 777. Gần đây, nhà máy bắt đầu sản xuất dòng 777X - thế hệ máy bay thân rộng cỡ lớn mới nhất và tiên tiến nhất của công ty.

Quy trình lắp ráp máy bay

Nhà máy Everett trải dài gần một km, rộng khoảng 500 m, với diện tích sàn 399.000 m2 và thể tích bên trong 13,3 triệu m3, trở thành tòa nhà có thể tích lớn nhất thế giới. Khu vực Everett thường được mô tả như một "thành phố thu nhỏ", với trạm cứu hỏa, phòng khám y tế, khu thể thao, nhà hàng và quán cà phê phục vụ hàng chục nghìn nhân viên.

Thiết kế của nhà máy hỗ trợ thông gió tự nhiên và kiểm soát không khí. Vào mùa hè, các nhóm nhân viên mở và đóng cửa nhà máy để tối ưu luồng không khí. Bên trên là 26 cần cẩu di chuyển qua hệ thống đường ray dài 72 km, tổng sức nâng gần 860 tấn. Bốn cửa hangar có kích thước 91 x 25 m và hai cửa hangar có kích thước 107 x 25 m, xấp xỉ một sân bóng bầu dục Mỹ.

Từ các bãi đỗ xe bên ngoài, nhân viên gồm kỹ sư và kỹ thuật viên được đưa vào khu vực sản xuất bằng xe trung chuyển và có thể di chuyển bằng cách đi bộ, xe điện hoặc xe ba bánh.

Khi tham quan, khách phải mặc áo phản quang, đeo kính bảo hộ và giày mũi kín, không được phép đi dép sandal để tránh những nguy cơ liên quan đến thiết bị.

Một chiếc 777-9 đang hoàn thiện. Ảnh: Anh Duy

Dòng máy bay Boeing 777X hiện nay có hai biến thể chở khách: 777-8 và 777-9. Với thiết kế thông thường, 777-8 có sức chứa 395 hành khách với phạm vi hoạt động 16.190 km, trong khi 777-9 lần lượt là 426 và 13.510 km. Boeing cũng cung cấp máy bay chở hàng 777-8 hai động cơ mới nhất và lớn nhất thế giới.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nicholas Batkoski, Giám đốc Trung tâm Lắp ráp thân máy bay thuộc chương trình 777/777X, cho biết cơ sở Everett hiện sản xuất khoảng bốn chiếc 777 và 777X mỗi tháng, với 35.000 nhân viên, kỹ sư và kỹ thuật viên làm việc theo ca. Mỗi nhân viên đảm nhận từ 3 đến 8 nhiệm vụ trên dây chuyền của mình.

Các bộ phận lớn của dòng 777/777X, bao gồm thân giữa và thân sau, phần mũi, cánh đứng và cánh ngang, cũng như động cơ GE9X, được sản xuất tại nhiều cơ sở của Boeing và các nhà cung cấp trên khắp nước Mỹ và toàn cầu, sau đó được vận chuyển đến Everett bằng xe tải, tàu hỏa và đường biển.

Máy bay được lắp ráp từng phần trong nhà máy Everett. Ảnh: Anh Duy

Cần cẩu trên cao nâng các phần thân trước, giữa và sau vào khu vực sản xuất và đặt lên khuôn để bắt đầu quy trình lắp ráp cuối. Robot di chuyển những phần này qua từng vị trí, nơi kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống dây điện và thiết bị, bao gồm ghế ngồi, bếp và nhà vệ sinh, đồng thời thực hiện kiểm tra. Cánh được gắn vào thân giữa, sau đó kỹ thuật viên nối phần này với thân trước và thân sau, tạo thành một thân máy bay dài 70 mét.

Khi hoàn thiện phần thân và nội thất, hai động cơ được gắn dưới cánh. Máy bay sau đó được chuyển đến cơ sở gần đó để sơn, tiếp nhiên liệu và kiểm tra rồi lăn ra đường băng sân bay Paine Field để bay thử.

Công nghệ tiên tiến trên dòng 777X



Bên trong nhà máy Everett, máy bay 777-9 rất dễ nhận ra nhờ cánh gập. Là máy bay cỡ lớn, mỗi đầu cánh dài 3,6 mét được thiết kế gập lên sau khi hạ cánh để giảm sải cánh từ gần 71,8 xuống còn 64,8 mét, giúp máy bay có thể lăn và đỗ tại các sân bay hiện có. Đây là máy bay thương mại đầu tiên trên thế giới có cơ chế này.

Theo Boeing, 777-8 và 777-9 ra đời sau khi nghiên cứu trong thời gian dài, kết hợp những điểm mạnh của các dòng 777 và 787 và bổ sung nhiều đổi mới để tạo ra trải nghiệm bay của tương lai.

Không giống nhiều máy bay thương mại lớn có hơn 400 ghế, dùng bốn động cơ và tiêu thụ nhiều nhiên liệu, 777X là máy bay hai động cơ, mang lại chi phí vận hành thấp nhất tính trên mỗi ghế trong các dòng máy bay thương mại.

Máy bay dòng 777X cánh gập đang chờ bay thử nghiệm. Ảnh: Anh Duy

Dòng 777X cũng được nâng cấp mạnh về kỹ thuật và công nghệ, bao gồm cánh làm từ vật liệu composite sợi carbon giúp tăng độ bền nhưng giảm trọng lượng. Cùng với động cơ GE9X mới và vỏ động cơ có dòng chảy tầng tự nhiên sẽ giúp 777-9 giảm 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải, đồng thời giảm 40% tiếng ồn so với những máy bay mà nó sẽ thay thế. Boeing cho biết đây là loại động cơ thương mại tiên tiến và tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay.

Khoang cabin có độ ẩm cao hơn, trang bị hệ thống điều áp tối ưu cho sự thoải mái của hành khách, ánh sáng tự nhiên và hệ thống đèn LED đa dạng hơn so với các dòng máy bay khác. Ngăn hành lý phía trên có dung tích gấp đôi, giúp cabin gọn gàng và cho tầm nhìn thoáng.

Dù đang trong giai đoạn bay thử và chưa hoạt động thương mại, Boeing cho biết đã nhận hơn 565 đơn đặt hàng cho 777X từ các hãng hàng không hàng đầu thế giới.

Boeing cũng đang sản xuất dòng máy bay 737 thân hẹp và mẫu thân rộng như 767 và 787 Dreamliner. Năm 2024, bộ phận máy bay thương mại của Boeing tạo ra 22,8 tỷ USD doanh thu và sử dụng hơn 50.000 nhân viên. Máy bay Boeing hiện chiếm gần một nửa đội bay thương mại toàn cầu, với hơn 14.000 chiếc đang hoạt động.

