Bên trong nhà máy sản xuất 400.000 máy lọc nước mỗi năm

Nổi tiếng ở thị trường đồ điện lạnh nhiều năm qua với sản phẩm tủ đông, tủ lạnh, điều hòa với hai thương hiệu là Hòa Phát và Funiki nhưng Hòa Phát mới chỉ tham gia thị trường điện gia dụng trong khoảng hai năm trở lại đây. Trong đó, nhiều thiết bị công ty tự sản xuất ở nhà máy trong nước như máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, bếp từ, quạt điều hòa, máy hút mùi.

Đa số sản phẩm đều ra đời từ nhà máy điện gia dụng của Hòa Phát ở khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, Ninh Bình, bắt đầu xây dựng năm 2021 trên tổng diện tích 15 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Trong ảnh là phần xây dựng hoàn thành của giai đoạn một, đã đi vào sản xuất hơn một năm với diện tích 8 ha. Chỉ trong hai năm, công ty đã phát triển gần 300 mẫu sản phẩm khác nhau, trong đó riêng máy lọc nước là 106 mẫu.