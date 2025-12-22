Bên trong nhà máy sản xuất 400.000 máy lọc nước mỗi năm

Nổi tiếng ở thị trường đồ điện lạnh nhiều năm qua với sản phẩm tủ đông, tủ lạnh, điều hòa với hai thương hiệu là Hòa Phát và Funiki nhưng Hòa Phát mới chỉ tham gia thị trường điện gia dụng trong khoảng hai năm trở lại đây. Trong đó, nhiều thiết bị công ty tự sản xuất ở nhà máy trong nước như máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, bếp từ, quạt điều hòa, máy hút mùi.
Đa số sản phẩm đều ra đời từ nhà máy điện gia dụng của Hòa Phát ở khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, Ninh Bình, bắt đầu xây dựng năm 2021 trên tổng diện tích 15 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Trong ảnh là phần xây dựng hoàn thành của giai đoạn một, đã đi vào sản xuất hơn một năm với diện tích 8 ha. Chỉ trong hai năm, công ty đã phát triển gần 300 mẫu sản phẩm khác nhau, trong đó riêng máy lọc nước là 106 mẫu.
Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam giới thiệu các sản phẩm chủ lực đang được sản xuất tại nhà máy với giới truyền thông. Thay vì đi theo hướng OEM như phần lớn các hãng máy lọc nước Việt Nam khác, Hòa Phát đặt mục tiêu lấy thế mạnh là sản xuất, tập trung vào phân khúc phổ thông để cố gắng tăng nhanh sản lượng, giảm chi phí sản xuất để có thể cạnh tranh với "công xưởng của thế giới" là Trung Quốc.
Thừa nhận việc tối ưu chi phí sản xuất có thể chưa bằng nhưng ông Tuấn Anh cho biết việc tự chủ các khâu có thể giúp công ty tối ưu từng linh kiện, thiết kế cho phù hợp với người dùng Việt Nam. "Ước mơ chắc chắn là vươn tầm quốc tế, nhưng trước hết phải cố thắng trên sân nhà", ông Tuấn Anh chia sẻ.
Thử nghiệm và sản xuất hơn trăm mẫu máy lọc nước khác nhau nhưng điểm chung của các sản phẩm là đều sử dụng công nghệ lọc sử dụng màng thẩm thấu ngược RO. Đại diện nhà máy cho biết hiện có nhiều công nghệ lọc như lọc nano, siêu lọc (UF - Ultra Filtration) và lọc vi mô (microfiltration) nhưng RO được đánh giá phù hợp với nguồn nước không ổn định như ở Việt Nam.
Công nghệ này lọc sạch tạp chất, đủ điều kiện uống trực tiếp nhưng cũng có nhược điểm là có nước thải trong quá trình lọc và hệ thống lọc luôn cả các khoáng chất có lợi. Tương tự các nhà sản xuất khác, Hòa Phát cũng thêm các lõi lọc chức năng để bù khoáng chất cũng như bộ điện cực titanium để tạo ra nước hydrogen ion kiềm có lợi cho sức khỏe.
Khung thép của một mẫu máy lọc nước được sản xuất trên dây chuyền cán, gấp tự động tại nhà máy. Với các model sản lượng lớn, các khâu này sẽ phần lớn thông qua máy tự động, với những model còn lại, sự can thiệp của con người sẽ nhiều hơn. Sau khi tạo khung, các vỏ máy sẽ đi qua dây chuyền sơn tĩnh điện.
Các linh kiện có lớp sơn phủ và kim loại cũng được thử nghiệm về khả năng chống ăn mòn, chống gỉ ở môi trường nóng ẩm có 5% muối NaCl. Nhiều bộ phận khác cũng được thử ở môi trường khắc nghiệt từ -20 độ C đến 60 độ C. Nhà máy của Hòa Phát hiện có công suất 400.000 máy lọc nước, cây nước nóng mỗi năm,.
Với sản phẩm máy lọc nước, Hòa Phát cho biết đã tự chủ trong khâu sản xuất bảng mạch điều khiển, khung vỏ máy, các lõi lọc chức năng, bình áp, vòi và các phụ kiện gia nhiệt, cốc đựng lõi lọc chính. Những chi tiết khác vẫn đang nhập từ nước ngoài để đảm bảo chất lượng như màng lọc RO của hãng Dupont Filmtec từ Mỹ, bơm Headon từ Đài Loan (Trung Quốc) hay bộ điện phân nhập của Hàn Quốc.
Theo ông Tuấn Anh, việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là mục tiêu của nhiều nhà sản xuất Việt Nam, trong đó có Hòa Phát. Tuy nhiên, việc một công ty bắt buộc phải nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài đôi khi không nằm ở việc có tự chủ sản xuất được hay không mà là do sản lượng không đủ. Vì vậy, công ty chọn làm sản phẩm phổ thông với giá tốt để nhanh chóng có thể tăng sản lượng, đạt mức có thể tự lắp đặt dây chuyền sản xuất ở Việt Nam.
Máy ép tạo cốc đựng các lõi lọc trong nhà máy Hòa Phát. Thay vì sử dụng các cốc riêng biệt, một trong những sáng tạo của Hòa Phát là sử dụng cốc đựng tích hợp ba lõi. Điều này giúp người dùng dễ dàng thay thế các lõi hơn và giảm chi phí phát sinh, tỷ lệ hỏng hóc ở các đầu, cút nối giữa các cốc lọc như máy thông thường. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng R&D của công ty, việc nghiên cứu ra thiết kế tối ưu nhất cũng mất khá nhiều thời gian và đã có hàng trăm mẫu sản phẩm thất bại.
Các lõi lọc chức năng được sản xuất tại nhà máy. Thừa nhận việc vào thị trường muộn hơn sẽ là điểm yếu so với các nhà sản xuất khác nên Hòa Phát chọn sản xuất các lõi lọc với kích thước phổ thông, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm linh kiện thay thế. Với các lõi lọc chính, công ty chủ yếu gia công phần quấn các lõi, vỏ lõi trong khi màng lọc vẫn nhập khẩu để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Một mẫu máy lọc nước của Hòa Phát có thể có tới 12 lõi, bao gồm các lõi lọc chính cũng như các lõi chức năng.
Một trong những sản phẩm nổi bật nhất do Hòa Phát sản xuất là máy lọc nước Hydrogen ion kiềm. So với các dòng máy khác cùng tính năng tạo ra nước hydrogen, những model này sẽ sử dụng bộ điện cực với vật liệu titanium phủ platinum là điện cực trơ không bị ăn mòn giúp kéo dài tuổi thọ.
Thử nghiệm nước sau khi qua máy lọc Hydrogen ion kiềm. Kích thước bộ điện cực lớn giúp đảm bảo nước thành phẩm có độ pH ổn định. Đây là loại nước có tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ gốc tự do, chống lão hóa, cân bằng pH cơ thể (hỗ trợ tiêu hóa và giảm axit dư tốt hơn). Tuy nhiên, đại diện Hòa Phát cho biết để đạt mức pH đầu ra tốt, nguồn nước đầu vào cũng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Ngoài bộ lõi lọc là "trái tim" của máy lọc nước, bình áp cũng là phần linh kiện quan trọng, liên quan đến tính an toàn trong sử dụng. Bình áp, hệ thống van không đảm bảo chất lượng có thể dẫn đến bị vỡ, nổ, gây nguy hiểm. Tại nhà máy, Hòa Phát áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng tất cả sản phẩm khi xuất xưởng thay vì chỉ thử nghiệm ngẫu nhiên. Các phần vỏ nhựa, bóng hơi đẩy áp sẽ được thử nghiệm ở các mức áp suất khác nhau, từ mức hoạt động dưới 10 bar đến mức tối đa 26-28 bar để đảm bảo không bị vỡ, nổ ngay cả khi các van điều áp trục trặc.
Ngoài máy lọc nước cho gia đình, công ty còn sản xuất các máy lọc nước công nghiệp với công suất lớn hơn. Cũng tại nhà máy này, Hòa Phát còn sản xuất bếp từ, máy hút mùi nhà bếp, quạt điều hòa... Theo ông Lê Tuấn Anh, công ty đang dồn toàn lực cho thị trường trong nước nhưng mục tiêu là có thể làm nhà máy gia công cho các thương hiệu khác để tăng được quy mô nhà máy, giảm hơn nữa chi phí sản xuất. Trước đó, Hòa Phát đã có một số đơn hàng như vậy khi sản xuất tủ lạnh, tủ động cho đối tác ở Mỹ, châu Âu.
