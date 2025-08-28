Bên trong nhà máy 750 robot hoạt động

MỹVới 750 robot và hàng trăm phương tiện tự hành, nhà máy của Hyundai hoạt động hiệu quả mà không cần nhiều nhân công.

Drone bay vù vù rà quét các kệ hàng để kiểm kê linh kiện. Những cánh tay robot xoay theo quỹ đạo lập trình sẵn. Camera chỉ dẫn cho dụng cụ chà nhám xử lý vết bẩn. Phương tiện tự hành vận chuyển ôtô và linh kiện đến điểm tiếp theo. Chó robot đi bộ xung quanh, rà quét các linh kiện để đảm bảo chúng được lắp đúng vị trí. Đây là cảnh tượng quen thuộc tại Metaplant America, nhà máy ôtô rộng tương đương 278 sân bóng và trị giá gần 7,6 tỷ USD của Hyundai với mục tiêu sản xuất 300.000 ôtô mỗi năm.

Nhà máy mở cửa hồi tháng 3 ở Ellabell, bang Georgia, triển khai 750 robot, chưa kể hàng trăm phương tiện tự hành di chuyển trên sàn. Khoảng 1.450 nhân công đang làm việc cùng chúng. Tỷ lệ giữa người và robot đạt 2:1, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của ngành ôtô Mỹ là 7:1.

Nhà máy ôtô tấp nập robot của Hyundai Bên trong nhà máy sản xuất ôtô Metaplant America của Hyundai. Video: YouTube/Hyundai Motor Group

Tại các trạm xếp dỡ, phương tiện tự hành theo hướng dẫn (AGV) bận rộn dỡ hàng từ xe đầu kéo. Khoảng 300 xe AGV di chuyển khắp nhà máy, khéo léo tránh công nhân và chướng ngại vật. AI tham gia vào gần như mọi hoạt động của nhà máy, từ mua sắm, logistics đến sản xuất.

Theo Verge, AGV ngày nay tương đối phổ biến trong các nhà máy, nhưng tại Metaplant America, chúng hoạt động với quy mô lớn, thậm chí phối hợp với nhau. Ví dụ, hai chiếc AGV cùng trượt vào dưới gầm một chiếc ôtô vừa hoàn thiện, dùng cánh tay robot bóp chặt bánh ôtô, nâng chúng lên khỏi mặt đất và vận chuyển đến nơi cần thiết. Phương tiện tự hành cũng vận chuyển mọi linh kiện đến dây chuyền để lắp ráp đúng lúc và hiệu quả mà không cần con người, giúp tránh lãng phí tiền bạc và nhân công vào việc tích trữ linh kiện tồn đọng.

Robot chó Spot của Boston Dynamics, công ty con của Hyundai, liên tục đi lại trên sàn với những chiếc mũi gắn đầy camera. Những robot màu vàng này có khả năng quét và phát hiện các lỗi ẩn trên mối hàn ôtô.

Ngoài ra, Hyundai dự định bổ sung robot hình người Atlas vào đội ngũ robot của nhà máy. Atlas có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ từng do công nhân thực hiện, bao gồm nâng các bộ phận nặng và lắp đặt cửa xe. Robot hai chân tiên tiến này được Boston Dynamics phát triển từ năm 2009, cao 1,5 m, nặng 89 km và có thể di chuyển với tốc độ 9 km/h. Qua nhiều năm, Atlas đạt được thành tích mà giới chuyên gia nhận xét là "đáng kinh ngạc" như bước đi giống người, chạy nhảy trên địa hình gồ ghề, giữ thăng bằng tốt.

Chỉ riêng xưởng hàn đã có 475 robot công nghiệp, lắp ráp từng bộ phận của khung gầm ôtô. Các robot công nghiệp thậm chí lắp đặt những cánh cửa ôtô cồng kềnh trên dây chuyền lắp ráp. Theo Jerry Roach, quản lý cấp cao của bộ phận lắp ráp chung, công việc này rất khó với công nhân vì dễ làm hỏng bề mặt đã sơn. Những robot đảm nhận việc này phải an toàn và đáng tin cậy để hoạt động cùng con người. "Đây thực sự là một nhà máy tương lai", Roach nhận xét.

Robot chó của Boston Dynamics. Ảnh: Hyundai Motor Group

Tại nhà máy này con người đảm nhiệm một số công việc như phát hiện gờ sắc cần mài mịn và những chi tiết trang trí cần thay thế, lắp tấm ốp cửa, luồn tay vào những nơi robot không thể tiếp cận để lắp ghế và lắp giảm xóc.

José Munoz, CEO Hyundai Motor Co., cho biết nhà máy được thiết kế để robot thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc đòi hỏi thể lực. Con người sẽ xử lý sự cố, giám sát chất lượng và thực hiện những công việc cần khéo léo. "Chúng tôi không cố gắng giảm bớt sự tham gia của nhân công mà chỉ nỗ lực tối đa hóa tiềm năng con người", ông nói với Wall Street Journal.

Những lợi thế của AI như kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và giải quyết vấn đề nhanh có thể đóng vai trò then chốt khi các nhà sản xuất ôtô đối mặt với áp lực từ ôtô Trung Quốc giá rẻ và sự biến động của chuỗi cung ứng. Nhà phân tích David Whiston từ công ty Morningstar cho biết, các công ty áp dụng AI vào sản xuất và logistics sẽ quản lý chi phí và ứng phó với sự gián đoạn tốt hơn.

"Các nhà sản xuất ôtô sử dụng AI cho nhà máy thông minh, logistics tự động và phân tích dự đoán sẽ có điều kiện tốt hơn để mở rộng quy mô sản xuất hiệu quả, đáp ứng các quy định và nhu cầu của người tiêu dùng nhanh hơn. AI và robot đang trở thành những yếu tố không thể thiếu để cạnh tranh", Keating nói với Business Insider.

Hyundai cam kết đến năm 2031 sẽ thuê 8.500 nhân công tại Metaplant America như một điều kiện của gói ưu đãi 2 tỷ USD mà hãng này nhận từ bang Georgia. Nhưng một số nhân viên mới lo ngại trước sự phổ biến của robot trong nhà máy và tự hỏi có thể giữ công việc của mình bao lâu.

Theo Salem Elzway, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Vanderbilt, các nhân viên có lý do để lo lắng. Ông giải thích: "Khi nhân công trở nên đắt đỏ hơn, khó bảo hơn, thì tự động hóa sẽ tăng lên".

Thu Thảo tổng hợp