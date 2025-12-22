Bên trong Nhà hát Lớn Hà Nội trước khi đóng cửa hai năm

Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện", được xem như lời tạm biệt công chúng trước khi công trình này đóng cửa trùng tu. Theo đại diện Hexogon Việt Nam, đơn vị tổ chức, quá trình sửa chữa dự kiến kéo dài hai năm.

Triển lãm là hành trình trải nghiệm âm thanh và ánh sáng kéo dài khoảng một giờ. Mỗi ngày, chương trình đón khách theo 4 khung giờ gồm 10h, 14h, 16h và 20h với giá vé từ 480.000 đến 600.000 đồng tùy lịch trình cụ thể. Sự kiện kéo dài từ ngày 22/11 đến hết 31/12.