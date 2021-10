Bên trong nhà hàng Việt Nam vào top nổi tiếng thế giới

Ngoài các món Pháp thượng hạng, La Maison 1888 rất nổi tiếng bởi hầm rượu vang tuyệt đỉnh, nơi "cất giữ" nhiều loại vang có một không hai.

Đây là một trong những lý do khiến La Maison 1888 liên tục được vinh danh bởi giải thưởng danh giá Wine Spectator's Best of Award of Excellence từ năm 2018 cho đến nay.