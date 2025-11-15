Bên trong nhà hàng 'du hành xuyên thời gian' ở Bắc Kinh

Trung QuốcNhà hàng cung cấp trang phục truyền thống, suất ăn cung đình cho khách hàng sẵn sàng chi tiền trải nghiệm cảm giác du hành thời gian về thời cổ đại.

Tại một nhà hàng theo chủ đề cổ đại mới khai trương ở trung tâm Bắc Kinh đầu tháng 11, khách hàng lựa chọn trang phục trong một căn phòng đầy đủ các bộ đồ Hán phục, tóc giả, trang sức cài tóc và phụ kiện, trang điểm kỹ càng trước khi dùng bữa. Họ đi lại giữa sân lát đá cuội, dừng lại chụp ảnh dưới mái đình, giữa tiếng đàn tranh du dương.

Đây là những khách hàng sẵn sàng trả tiền để được "du hành xuyên thời gian" trở về Trung Quốc cổ đại trong vài tiếng, thưởng thức bầu không khí và bữa ăn 8 món cung đình thời xưa.

Nhân viên phục vụ ăn mặc, trang điểm theo chủ đề cổ đại bê thức ăn tới bàn cho thực khách trong nhà hàng ở Bắc Kinh ngày 2/11. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm nội địa tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suy giảm, nhiều người vẫn chi tiêu cho các dịch vụ trải nghiệm và hàng hóa mang lại cảm giác thỏa mãn. Xu hướng này được gọi là "tiêu dùng cảm xúc".

Theo China Daily, người tiêu dùng sinh sau thập niên 1990 thường mua sắm để làm "hài lòng bản thân", trở thành động lực thúc đẩy các giao dịch mua sắm thiên về cảm xúc.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào hồi tháng 7 cho rằng "các hình thức tiêu dùng mới và xu hướng mới" như búp bê Labubu đang thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc.

Carey Zhuang, 27 tuổi, doanh nhân, đã trả 1.000 nhân dân tệ (140 USD), để hóa trang thành một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết kinh điển Hồng Lâu Mộng, một chủ đề trong nhà hàng. Anh mặc áo lụa đỏ thêu hình rồng, vui vẻ trả tiền cho trải nghiệm mới.

"Tôi không thắt lưng buộc bụng một cách mù quáng, mà chi tiêu để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại", Zhuang nói.

Nhân viên giúp khách hàng làm tóc, trang điểm trước khi dùng tiệc trong một nhà hàng theo chủ đề cổ đại ở Bắc Kinh ngày 5/11. Ảnh: AFP

Trên tầng hai, vài khách hàng nữ trẻ tuổi ngồi trước bàn trang điểm, chờ chuyên gia thoa phấn lên mặt và đánh má hồng. Wu Ke, 22 tuổi, mặc bộ Hán phục màu hoa cà phối với áo choàng cùng tông màu, cho hay bị thu hút đến nhà hàng bởi bản thân rất quan tâm đến văn hóa cổ đại Trung Quốc và trang phục thời kỳ nhà Tống, nhà Thanh.

Cô gái làm nghề phát thanh viên cho hay trong khi người dân Trung Quốc thắt chặt hầu bao, họ vẫn sẵn sàng chi tiền cho những đồ vật và trải nghiệm nhất định.

"Nếu bình thường, chúng tôi ăn uống tiết kiệm, lựa chọn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, thì số tiền chúng tôi tiết kiệm được chắc chắn sẽ được chi vào một nơi nào đó xứng đáng", cô nói.

Nhân viên mặc trang phục thái giám bê thức ăn trong bếp của nhà hàng theo chủ đề cổ đại ở Bắc Kinh ngày 5/11. Ảnh: AFP

Ngoài sảnh, Huang Jing, giáo viên, mỉm cười khi ngắm con gái 9 tuổi cầm ô tạo dáng chụp ảnh trên cây cầu gỗ nhỏ giữa khu vườn mờ ảo. Huang đã trả 900 tệ (126 USD) để con gái được mặc trang phục truyền thống, dùng bữa tối và chụp ảnh. Huang cho biết nhà hàng này cung cấp dịch vụ "nhập vai" và trải nghiệm văn hóa, không giống những nhà hàng bình thường.

Những năm gần đây, người Trung Quốc, chủ yếu là phụ nữ, ngày càng quan tâm đến việc mặc Hán phục, đặc biệt trong các dịp tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Hashtag "hanfu" (Hán phục) xuất hiện hơn 11 tỷ lần trên Xiaohongshu, ứng dụng giống Instagram, cùng vô số bài đăng về phụ nữ mặc trang phục cổ xưa, để tóc cầu kỳ.

Huang cho rằng giới trẻ ngày càng yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cô hy vọng thế hệ tương lai như con gái cô sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy và lan tỏa để nhiều người biết đến văn hóa Trung Quốc hơn.

Một bé gái mặc quần áo, trang điểm kiểu người xưa, trong nhà hàng theo chủ đề cổ đại ở Bắc Kinh ngày 5/11. Ảnh: AFP

Yang Jianfei, giảng viên Đại học Truyền thông Trung Quốc, cho rằng sự hồi sinh của Hán phục cho thấy người tiêu dùng đang chi tiền cho động lực cảm xúc. Thông qua hình thức hóa trang thành người xưa, họ khám phá bản sắc cá nhân, kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Hóa trang xong, thực khách được đưa vào dùng bữa trong căn phòng lớn hình tròn có nhân viên phục vụ cũng mặc Hán phục. Họ vừa ăn vừa thưởng thức các màn trình diễn múa hát của nghệ sĩ.

Wu khẳng định miễn là bản thân cảm thấy nhận được giá trị tinh thần xứng đáng, cô sẽ không tiết kiệm mà sẵn sàng chi tiền để "làm cho bản thân hạnh phúc".

Hồng Hạnh (Theo AFP)