Bên trong mùa giải tệ hại của Man Utd

Man Utd kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thấp chưa từng có, nhưng nếu xét về tiêu chuẩn cơ bản của CLB, sự hỗn độn còn lớn hơn.

Theo giới quan sát, Amorim thực sự đã cân nhắc việc rời đi, do thất vọng với màn trình diễn của đội bóng và môi trường làm việc. Chỉ đến khi nhận được sự đảm bảo về các mục tiêu chuyển nhượng và kế hoạch tương lai từ Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, Amorim quyết định ở lại. Một tháng sau, vào ngày 10/3, trong cuộc phỏng vấn với The Times và The Telegraph, Ratcliffe mang đến những chia sẻ thú vị về mối quan hệ với Amorim. "Tôi thực sự rất thích Ruben", ông nói. "Cậu ấy là người rất sâu sắc. Mỗi lần tôi đến sân tập, tôi đều nói chuyện với Ruben. Tôi ngồi xuống uống cà phê với cậu ấy, nói cho cậu ấy nghe những gì đang không ổn, và cậu ấy bảo tôi cút đi. Tôi thích cái tính ấy."

Tháng 2 năm nay, trùng thời điểm Sir Jim Ratcliffe đến thăm đại bản doanh Carrington, một loạt ca chấn thương bất thường đã xảy ra. Nếu vấn đề dây chằng mắt cá của Amad Diallo là do thiếu may mắn, các ca chấn thương nơi hàng tiền vệ của Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer đã trở thành chủ đề thảo luận nội bộ.

Yoro (trên) và Hojlund chấn thương trong trận giao hữu với Arsenal, trước thềm mùa giải 2024-2025.

Những vấn đề này đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về kế hoạch cho mùa hè 2025. Ten Hag và Brailsford cho rằng những chuyến tập huấn ở châu Âu sẽ tốt hơn về mặt thể thao. Việc tổ chức các trận giao hữu tiền mùa giải tại châu Âu đã được cân nhắc nghiêm túc. Tuy nhiên, ưu tiên lợi ích tài chính nhằm cải thiện tình hình đội bóng đã thắng thế.

Man Utd ký hợp đồng tham gia Premier League’s Summer Series với các trận đấu tại Chicago, New Jersey và Atlanta, thậm chí còn đi xa hơn với chuyến du đấu hậu mùa giải đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại, bay tới Kuala Lumpur và Hong Kong trong tuần này. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận gặp Aston Villa vào Chủ nhật, các cầu thủ "Quỷ đỏ" cùng lên chuyên cơ Airbus A350 để bay sang châu Á.

Tính đến khi mùa giải mới bắt đầu, Man Utd sẽ di chuyển tổng cộng gần gần 40.000 km cho các chuyến du đấu đến hai đầu thế giới.

Mùa giải trước bắt đầu với trận gặp Rosenborg tại Trondheim, Na Uy, vào ngày 15/7, ngay sau trận chung kết Euro giữa Anh và Tây Ban Nha. Có thông tin rằng Sir Jim Ratcliffe đã mời các cầu thủ và nhân viên lên du thuyền cá nhân, neo đậu ngoài khơi, để xem trận chung kết. Tuy nhiên, ông sau đó rút lại lời mời và rời Na Uy bằng phi cơ riêng trước trận giao hữu với Rosenborg.

Biến động ở phòng y tế

Bộ phận y tế của United tiếp tục thay đổi. Gary O’Driscoll, trưởng phòng y tế, và bác sĩ đội một Jim Moxon đã rời đi. O’Driscoll, người được kính trọng, được cho là cảm thấy khả năng tạo ra thay đổi của mình bị hạn chế.

Luke Shaw là tâm điểm chú ý của phòng y tế. Anh không ra sân từ tháng 2/2024 đến tháng 4 năm nay. Anh chơi ba trận trong tám ngày dưới thời Amorim nhưng tái phát chấn thương gân kheo, sau đó gặp thêm trở ngại vào tháng 2. Shaw chọn phục hồi tại Doha, Qatar, một phần do không hài lòng với cách điều trị và quyền riêng tư tại CLB. Shaw ở Trung Đông vài tuần với các nhà vật lý trị liệu tự chọn, trong khi đội bóng cử một nhân viên hỗ trợ.

Shaw trở lại với vai trò dự bị trong trận gặp Newcastle và chơi tiếp sau bốn ngày, vào sân từ hiệp hai ở trận gặp Lyon. Anh chơi ở vị trí trung vệ lệch trái thay vì hậu vệ cánh, cho thấy tương lai của anh dưới thời Amorim, do yêu cầu thể lực cao của vị trí ở hành lang biên. Shaw được nghỉ trong trận gặp Wolves để hồi phục.

Sự vắng mặt của những cầu thủ trụ cột như Shaw ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Man Utd.

Khi đến Man Utd, Amorim mang theo Paulo Barreira làm HLV thể lực. Barreira từng làm việc dưới thời Brendan Rodgers tại Liverpool, và Arsene Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta tại Arsenal, trước khi đồng hành cùng Amorim tại Sporting năm 2020. Ông hoàn thành luận văn tiến sĩ tại Đại học John Moores của Liverpool năm 2017 về phòng ngừa chấn thương gân kheo. Ở Man Utd mùa giải vừa qua, đã có những tranh luận giữa Barreira và các nhân viên cũ về các phương pháp nên được áp dụng.

Dù không phải lúc nào Amorim cũng yêu cầu các cầu thủ phải nỗ lực thể chất hết mức, song các vấn đề cơ bắp vẫn tiếp diễn, với Joshua Zirkzee, Dalot và Collyer vắng mặt ở một số trận. Cả ba trở lại trong trận chung kết Europa League, chỉ còn Martinez và De Ligt chấn thương.

Bộ phận y tế Man Utd tiếp tục có thay đổi. Tháng 4, Giám đốc hiệu suất lâm thời Sam Erith có hợp đồng lâu dài, nhưng ông cũng thông báo sẽ cắt giảm nhân sự vật lý trị liệu và mát-xa. Những người bị ảnh hưởng chính thức nhận thông báo vào ngày 23/5, chưa đầy 48 tiếng sau khi hỗ trợ đội bóng ở trận chung kết Europa League.

Mối đe dọa sa thải liên tục ảnh hưởng đến bầu không khí tại Carrington. Nhiều người tin rằng điều này tác động đến môi trường đội một. Các cầu thủ có mối quan hệ với những nhân viên có nguy cơ mất việc, làm suy yếu nỗ lực xây dựng tâm lý tích cực trong phòng thay đồ.

Sơ đồ ba trung vệ và quan hệ giữa Amorim-Garnacho

Việc thích nghi với hệ thống chiến thuật của Amorim vẫn là thử thách lớn đối với nhiều cầu thủ Man Utd. Một số thành viên trong đội hình bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của sơ đồ ba hậu vệ tại Old Trafford, cho rằng việc bổ sung một trung vệ khiến đội bóng chơi phòng ngự phản công thay vì tấn công chủ động, đi ngược lại triết lý tấn công vốn có của CLB.

Tầm nhìn dài hạn của Amorim là lối chơi chủ động, nơi các trung vệ tham gia pressing mạnh mẽ và tham gia vào các tình huống tấn công, trong khi các hậu vệ cánh được đẩy lên cao để tạo thành một hàng công năm người. Tuy nhiên, hiện tại, ông chưa có những cầu thủ phù hợp để thực hiện lối chơi này.

Một số cầu thủ cần thời gian để làm quen với các yêu cầu mới. Những khoảnh khắc tỏa sáng nhất của Alejandro Garnacho thường đến từ các pha chuyển đổi trạng thái, khi anh xuất phát từ biên và cắt vào trong. Tuy nhiên, Amorim ưa thích lối triển khai tấn công tuần tự và thường đặt Garnacho ở vị trí nách trung lộ, chơi như một số 10. Sự khác biệt này khiến tin đồn về việc bán Garnacho vẫn là chủ đề nóng.

Giữa Amorim và Granacho đang có những bất đồng lớn, thậm chí nhiều tin đồn cho rằng tiền đạo trẻ người Argentina không còn tương lai ở Man Utd.

Giai đoạn cuối mùa chứng kiến Garnacho, 20 tuổi, được ra sân 18 trận liên tiếp, cho thấy sự gắn kết ngày càng tốt giữa anh và Amorim. Garnacho bắt đầu cải thiện đầu ra – điều mà các HLV mong đợi – với các pha kiến tạo ở cả hai lượt trận gặp Real Sociedad, trận đấu trên sân nhà trước Lyon, và ghi bàn ở các trận gặp Leicester, Newcastle và Brentford, nơi anh còn kiến tạo cho Mount. Tuy nhiên, ở trận chung kết Europa League, Amorim chọn Mount và Amad thay vì Garnacho, khiến anh chỉ được vào sân 20 phút từ băng ghế dự bị. Điều này khiến Garnacho công khai bày tỏ sự không hài lòng trong buổi họp báo sau trận. Và thứ Bảy tuần trước, Amorim đã thẳng thừng yêu cầu Garnacho tìm một CLB mới ngay trước mặt các đồng đội.

Áp lực lên Garnacho gia tăng khi Marcus Rashford bị cho Aston Villa hỏi mượn. Cả hai từng bị Amorim loại khỏi đội hình trong chuyến làm khách tại Etihad vào tháng 12. Nhưng nếu Garnacho đã giành lại vị trí, thì Rashford, sau khi bị Amorim chất vấn về việc đi chơi đêm chỉ 48 tiếng trước trận gặp Everton, ngày càng tỏ ra thiếu kết nối với đồng đội sau khi bị loại khỏi trận gặp Bournemouth.

Sự cứng rắn của Amorim với Rashford khiến Man Utd mất đi chân sút giàu kinh nghiệm nhất tại Ngoại hạng Anh, nhưng CLB cho rằng đó là cái giá xứng đáng để thiết lập một chuẩn mực chung. Trước đây, Ten Hag cũng từng đối mặt với vấn đề tương tự, từng đề cập đến "lối sống" của Rashford từ mùa hè 2023, nhưng quyết định không gây thêm mâu thuẫn sau khi đã loại Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho, vì đội bóng bấy giờ cần người ghi bàn.

Tương lai của Hojlund, Zirkzee và Fernandes

Rasmus Hojlund, người được kỳ vọng chia sẻ gánh nặng ghi bàn, lại trải qua một mùa giải khó khăn và thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội. Hojlund được xem là mẫu cầu thủ cần sự hỗ trợ từ đồng đội cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Anh đôi khi trở thành một hình bóng cô đơn trong hệ thống của Amorim, không ít lần bị đồng đội bỏ qua trong các tình huống tấn công. Inter Milan đang nhắm đến Hojlund như một mục tiêu tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Hojlund và Zirkzee là hai trung phong, nhưng không ai ghi quá 6 bàn cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua.

Zirkzee bắt đầu cho thấy những tia sáng trước khi dính chấn thương gân kheo vào tháng 4, khiến anh bỏ lỡ phần lớn giai đoạn còn lại của mùa giải. Khi đến Old Trafford, Zirkzee gặp vấn đề về cân nặng và phải tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt do các chuyên gia dinh dưỡng của CLB giám sát. Sau đó, anh phải chịu cảnh bị chính người hâm mộ la ó khi bị thay ra ở phút 33 trong trận gặp Newcastle tại Old Trafford vào tháng 12, khi Quỷ đỏ đang bị dẫn 2-0. Zirkzee chạy thẳng vào đường hầm, nhưng đã trở lại băng ghế dự bị trước giờ nghỉ. Bruno Fernandes bấy giờ đóng vai trò trong việc đưa Zirkzee trở lại. Khi quan sát từ khán đài do án treo giò, Bruno đã chạy xuống phòng thay đồ và động viên đồng đội, khuyên anh đối mặt với đám đông.

Dù đôi khi có những hành động thái quá trên sân, Bruno thường xuyên có những cử chỉ tinh tế ngoài lề, như chào hỏi các cầu thủ học viện khi họ lần đầu tham gia tập luyện cùng đội một. Tuy nhiên, tương lai của anh lại đang bất định, với lời đề nghị hấp dẫn từ Al Hilal tại Saudi Pro League. Theo nguồn tin, hợp đồng đề nghị kéo dài bốn năm với mức lương ròng 35 triệu USD mỗi năm, gấp ba lần lương hiện tại, trong khi Al Hilal sẵn sàng trả cho Man Utd 100 triệu USD. Việc không được dự Champions League khiến cánh cửa rời đi rộng mở. Bruno dường như đã tiến gần hơn đến quyết định này khi phát biểu sau trận chung kết Europa League rằng anh sẵn sàng ra đi nếu CLB cần tiền.

Hoàng Thông (theo The Athletic)