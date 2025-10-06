Bên trong máy bay gần 20 triệu USD 'đến từ tương lai'

Hãng Otto Aviation gây chú ý với máy bay Phantom 3500 có thiết kế không cửa sổ, thay thế bằng các màn hình khổng lồ để giảm 60% mức tiêu thụ nhiên liệu, nhắm đến nhóm khách hàng Gen Z.

Phantom 3500 là dự án tham vọng của Otto Aviation với mục tiêu tạo ra "tương lai của ngành hàng không". Điểm đột phá nhất của phi cơ này là khoang hành khách không có bất kỳ cửa sổ nào. Thay vào đó, toàn bộ vách trong thân máy bay là các màn hình "siêu rộng" tới 72 inch (hơn 1,8 m), trình chiếu trực tiếp hình ảnh từ hệ thống camera bên ngoài.

Theo nhà sản xuất, công nghệ độc quyền "SuperNatural Vision" này sẽ mang đến cho hành khách góc nhìn toàn cảnh, không bị chói lóa về độ cong của Trái Đất từ độ cao hành trình 15.500 m.

Thiết kế loại bỏ cửa sổ là một giải pháp kỹ thuật quan trọng. Thân máy bay liền mạch giúp tối ưu hóa công nghệ "dòng chảy tầng" (laminar flow), giảm 35% lực cản không khí so với các phi cơ cùng kích cỡ. Nhờ đó, máy bay cần ít nhiên liệu hơn, động cơ nhỏ hơn và kết cấu nhẹ hơn. Hãng tuyên bố Phantom 3500 sẽ cắt giảm 60% lượng nhiên liệu tiêu thụ và giảm 50% chi phí vận hành so với các máy bay thương gia cỡ trung hiện nay.

Hình ảnh 3D máy bay Phantom 3500. Ảnh: Jam Press

Khoang máy bay cao 2 m, đủ chỗ cho 9 người. Buồng lái được trang bị công nghệ tiên tiến và hệ thống điều khiển thế hệ mới, đảm bảo độ chính xác cao.

Thân máy bay được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu composite. Sức mạnh đến từ cặp động cơ turbofan Williams International FJ44-4 QPM, cho phép phi cơ đạt tầm bay hơn 6.400 km và lên độ cao 15.500 m chỉ trong 28 phút.

Dù chưa có nguyên mẫu nào cất cánh, dự án đã thu hút sự chú ý lớn. Flexjet, công ty chuyên về sở hữu máy bay riêng, đã đặt hàng 300 chiếc Phantom 3500, một thỏa thuận trị giá tới 5,85 tỷ USD.

Tại Triển lãm Hàng không Paris hồi đầu tháng, CEO Paul Touw công bố mục tiêu đầy tham vọng: đưa Phantom 3500 vào khai thác thương mại trước năm 2030.

Otto dự kiến chuyển trụ sở chính và đầu tư khoảng 460 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất mới tại sân bay Cecil, Jacksonville, Mỹ. Các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được lên kế hoạch vào đầu năm 2027, trước khi nhận chứng nhận và chính thức đưa vào khai thác năm 2030.

Bên trong máy bay gần 20 triệu USD 'đến từ tương lai' Nhà sản xuất Otto Aviation vừa giới thiệu Phantom 3500, mẫu máy bay thế hệ mới hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng về hiệu suất bay. Video: Otta Aerospace

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Otto Aviation và Flexjet tin rằng thiết kế "cửa sổ kỹ thuật số" sẽ là điểm nhấn hấp dẫn, đặc biệt với "những du khách Gen Z am hiểu công nghệ". Đây được xem là chiến lược độc đáo nhằm thu hút thế hệ khách hàng giàu có mới bước vào thị trường hàng không cá nhân.

Tuy nhiên, thiết kế này cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Việc thay thế cửa sổ thật bằng màn hình có thể gây khó chịu cho người có thị lực kém hoặc bị say chuyển động. Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quan sát bên ngoài qua cửa sổ để đánh giá tình hình - một quy trình an toàn bay tiêu chuẩn có thể bị ảnh hưởng.

Anh Minh (Theo DM, The Autopian, Wall Street Journal)