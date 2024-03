Bên trong lò sản xuất UAV tự sát tầm xa của Nga

Truyền thông Nga công bố hình ảnh dây chuyền sản xuất UAV tự sát Geran-2, với lượng lớn máy bay đang chờ lắp ráp và xuất xưởng.

Phóng viên Nga Vladimir Soloviev hôm 5/3 công bố video 17 giây, cho biết đây là những hình ảnh độc quyền được quay bên trong nhà máy chế tạo máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2. Thời gian ghi hình không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng video được quay tại Đặc khu kinh tế Alabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan.

Trong video, hàng chục khung thân UAV Geran-2 được xếp sát nhau, gồm cả phiên bản thông thường màu ghi sáng và mẫu "bóng đêm" màu đen xám. Chúng chưa được lắp động cơ và hệ thống điện tử, cho thấy đây là những UAV đang trong quá trình hoàn thiện.

"Nga đã triển khai lượng lớn UAV sao chép dòng Shahed-131 và Shahed-136 của Iran để tập kích Ukraine. Tuy nhiên, hình ảnh dây chuyền cho thấy nỗ lực sản xuất đang tập trung vào phiên bản dựa trên mẫu Shahed-136, vốn có kích thước và tầm bay vượt trội so với Shahed-131", cây bút Thomas Newdick viết trên chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ.

Bên trong nhà máy sản xuất UAV tự sát tầm xa của Nga Bên trong nhà máy sản xuất UAV Geran-2 của Nga. Video: Telegram/SolovievLive

Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh năm ngoái cho rằng Nga đã sao chép, cải tiến thành công mẫu Shahed-136 của Iran và bắt đầu tự sản xuất phiên bản Geran-2 nội địa. Nguyên mẫu Shahed-136 có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách 2.000-2.500 km, mang theo đầu đạn nặng 40 kg với tốc độ bay tối đa 185 km/h.

Nhà máy chế tạo dòng máy bay này hoạt động từ tháng 3/2023, sớm hơn một năm so với ước tính của phương Tây. Các chuyên gia tại Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) tại Mỹ nhận định dây chuyền ban đầu chỉ lắp ráp UAV từ linh kiện do Iran chế tạo, nhưng Nga đã tự sản xuất phi cơ nội địa từ tháng 5/2023.

Theo các tài liệu rò rỉ mà truyền thông Mỹ có được, nhà máy tại Alabuga đặt kế hoạch xuất xưởng 6.000 UAV tự sát Geran-2 trước tháng 9/2025.

Nhóm chuyên gia tại ISIS cũng cho rằng các kỹ sư Nga đang tìm cách cải tiến công nghệ của dòng Geran-2, tận dụng trình độ và năng lực công nghiệp trong nước để xuất xưởng những phi cơ có chất lượng tốt hơn, quy mô lớn hơn so với dây chuyền của Iran.

Loạt UAV Geran-2 chờ lắp đặt trong ảnh công bố hôm 5/3. Ảnh: Telegram/SolovievLive

UAV tự sát được thiết kế để mang thuốc nổ lao vào tập kích mục tiêu phía sau phòng tuyến đối phương. Không giống UAV cỡ lớn truyền thống có thể phóng tên lửa, thả bom rồi quay về căn cứ sau khi tập kích, UAV tự sát chỉ tung một đòn tấn công duy nhất.

Nga đang triển khai nhiều loại UAV tự sát cho chiến dịch tại Ukraine, nổi bật là Geran-2 với tầm bay ước tính 2.500 km và Lancet chuyên tập kích mục tiêu ở khu vực tiền tuyến.

Vũ Anh (Theo War Zone)