Bên trong khu vườn bí mật ở Tử Cấm Thành sau một thế kỷ

Tử Cấm Thành thu hút sự chú ý khi mở cửa Vườn Càn Long vào cuối tháng 9, nhân dịp Bảo tàng Cung điện kỷ niệm 100 năm thành lập (1925-2025). Khu vườn nằm ở phía đông bắc Tử Cấm Thành, từng là chốn nghỉ ngơi riêng tư của Hoàng đế Càn Long. Công trình đã đóng cửa suốt một thế kỷ và hoàn tất trùng tu sau hơn 20 năm hợp tác giữa Bảo tàng và Quỹ Di tích Thế giới.

Trong ảnh, du khách xếp hàng tham quan khu vườn dưới trời mưa, tháng 11. Ảnh: Fred He/CNN