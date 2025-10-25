Bên trong khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng được dàn diễn viên Hàn Quốc lựa chọn

Đây là phần thưởng do nhà sản xuất trao tặng sau khi bộ phim đạt rating hơn 17% trên tvN, trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất năm 2025. Đúng lúc đoàn đến, bão số 12 đổ bộ miền Trung, khiến lịch trình vui chơi bị ảnh hưởng. Cộng đồng mạng Việt Nam hài hước nhận xét họ đang có một "kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn" khi buộc phải ở yên trong khu nghỉ. Địa điểm lưu trú của cả đoàn được xác định là khu nghỉ dưỡng 5 sao Meliá Danang Beach Resort.
Thông tin này được các diễn viên hé lộ qua các hình ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân. Diễn viên Oh Eui-Shik đăng hình ảnh cho thấy anh vẫn mặc áo mưa chạy bộ buổi sáng quanh khuôn viên của của khu nghỉ dưỡng, bất chấp thời tiết đang mưa.
Trong khi đó, Park YoungWoon và Lee JooAhn chia sẻ hình ảnh vui nhộn, thưởng thức cà phê và trò chuyện vui vẻ tại quầy bar sảnh chờ của khu nghỉ dưỡng - nơi có kiến trúc mở nhiều cây xanh đặc trưng.
Sảnh chờ xanh mướt tại Meliá Danang Beach Resort.
Các ngôi sao Hàn Quốc lựa chọn Meliá Danang Beach Resort xuất phát từ yêu cầu riêng tư, dịch vụ chất lượng, di chuyển thuận tiện đến các danh lam thắng cảnh và địa điểm nổi tiếng ở cả Đà Nẵng và Hội An. Khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi biển Non Nước, một trong những bãi biển được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là đẹp nhất hành tinh.
Bãi biển riêng tuyệt đẹp tại Meliá Danang Beach Resort.
Quần thể nghỉ dưỡng rộng gần 11 ha có kiến trúc hiện đại với nguyên lý đón ánh sáng tự nhiên. Thiết kế sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá marble đặc trưng vùng Ngũ Hành Sơn và kính, tạo nên không gian mở hài hòa, gắn kết trọn vẹn với thiên nhiên.
Hạng phòng Grand Premium Room.
Khu nghỉ dưỡng có 528 phòng, chia thành nhiều hạng khác nhau, với tầm nhìn đa dạng hướng ra biển, vườn nhiệt đới hoặc núi Ngũ Hành Sơn. Khu nghỉ nổi bật với 7 hồ bơi ngoài trời, không gian thư giãn và riêng tư, giúp du khách cảm thấy yên bình ngay cả trong mùa du lịch cao điểm.
Hạng phòng Prestige Suite bao trọn view biển.
Bình minh bên biển - một "đặc sản" không thể bỏ qua khi bạn ghé thăm Đà Nẵng.
Quần thể hạng phòng cao cấp "The Level" dưới ánh bình minh.
Ông Doo Hyun Shim - Giám đốc Điều hành Meliá Danang Beach Resort cho biết Khu nghỉ dưỡng có dịch vụ "The Level" đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách như có sảnh check in, hồ bơi riêng, sử dụng lounge cá nhân phục vụ cocktail và trà chiều. "Đây là yếu tố giúp đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, đặc biệt là các nhân vật nổi tiếng", ông nói.
Với 3 nhà hàng sang trọng và 2 quầy bar đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng mang đến cho khách trải nghiệm ẩm thực đa dạng, kết hợp phong cách Á - Âu.
Những Bữa tiệc Buffet hải sản hàng tuần tại Nhà hàng Cape Nao hoặc Tiệc đặt riêng trên bãi biển.
Không gian nhà hàng SaSa, nơi phục vụ buffet sáng và thực đơn các món Á trong ngày và món Bingsu được các du khách Hàn Quốc yêu thích.
Trong những ngày thời tiết không thuận lợi, các dịch vụ trong nhà - đặc biệt là YHI Spa - được nhiều khách chọn để thư giãn và chăm sóc bản thân. YHI Spa gần đây mới được vinh dự nhận giải thưởng "Travellers' Choice 2025" của Tripadvisor, nằm trong Top 10% spa hàng đầu thế giới, nổi bật với các liệu pháp truyền thống như Bamboo Rejuvenate - trị liệu bằng cây tre Việt Nam.
Không gian xanh mướt tại YHI Spa.
Trước khi đón tiếp đoàn phim "Ngự Trù Của Bạo Chúa", Meliá Danang Beach Resort cũng từng tiếp đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí Việt như Á hậu Lona Kiều Loan, Gia đình Đậu... nhờ vị trí thuận lợi giữa Đà Nẵng và Hội An, cùng thiết kế không gian lý tưởng cho nghỉ dưỡng gia đình và cặp đôi.
Đà Nẵng là điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc, nhờ các đường bay thẳng từ Incheon, Busan và Daegu, cùng chi phí hợp lý và cảnh quan đẹp. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2025, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất hơn 1 triệu lượt khách, chiếm gần 40% tổng lượt khách quốc tế đến thành phố.
Sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng như Yoona và Lee Chae-min được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng du lịch từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng trong mùa cao điểm cuối năm.
Thanh Thư
Ảnh: Meliá Danang Beach Resort