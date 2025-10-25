Bên trong khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng được dàn diễn viên Hàn Quốc lựa chọn

Đây là phần thưởng do nhà sản xuất trao tặng sau khi bộ phim đạt rating hơn 17% trên tvN, trở thành phim truyền hình Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất năm 2025. Đúng lúc đoàn đến, bão số 12 đổ bộ miền Trung, khiến lịch trình vui chơi bị ảnh hưởng. Cộng đồng mạng Việt Nam hài hước nhận xét họ đang có một "kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn" khi buộc phải ở yên trong khu nghỉ. Địa điểm lưu trú của cả đoàn được xác định là khu nghỉ dưỡng 5 sao Meliá Danang Beach Resort.

Thông tin này được các diễn viên hé lộ qua các hình ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân. Diễn viên Oh Eui-Shik đăng hình ảnh cho thấy anh vẫn mặc áo mưa chạy bộ buổi sáng quanh khuôn viên của của khu nghỉ dưỡng, bất chấp thời tiết đang mưa.

Trong khi đó, Park YoungWoon và Lee JooAhn chia sẻ hình ảnh vui nhộn, thưởng thức cà phê và trò chuyện vui vẻ tại quầy bar sảnh chờ của khu nghỉ dưỡng - nơi có kiến trúc mở nhiều cây xanh đặc trưng.