Bên trong kho tang vật ma túy ở Chicago

MỹKho giám định của DEA ở Chicago là nơi lưu trữ, xử lý hàng chục nghìn tang vật gồm những loại ma túy nguy hiểm nhất.

Nhóm phóng viên CBS News Chicago gần đây được cấp phép tác nghiệp tại trung tâm giám định ma túy của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ở Chicago, bang Illinois.

Trung tâm này có 7 kho chứa ma túy, là vật chứng từ các vụ bắt bớ, tịch thu do DEA, biên phòng, Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), Cục Nhà tù tiến hành trên khắp 12 bang miền Trung Tây của Mỹ.

Mỗi kho có các thùng chứa 50 tang vật. "Hiện chúng tôi lưu giữ khoảng 46.246 tang vật các loại", Pamela Triplett, quan chức giám sát tang vật tại trung tâm giám định, nói, cho biết các thùng chứa luôn đầy ắp. "Mỗi khi tang vật trong một thùng bị tiêu hủy, nhiều tang vật còn tồn sẽ nhanh chóng lấp đầy. Chúng liên tục được đưa ra đưa vào".

Bên trong một trong 7 kho chứa ma túy của DEA ở Chicago. Ảnh: CBS News

Các phóng viên mô tả lượng ma túy khổng lồ trong trung tâm này thực sự "quá sức tưởng tượng với người ngoài".

"Tôi dám chắc công chúng sẽ vô cùng kinh ngạc nếu biết được lượng ma túy bị tịch thu trên cả nước mỗi năm", Sheila Lyons Dix, lãnh đạo trung tâm nói.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, DEA Chicago đã thu giữ 1,6 triệu viên fentanyl, cao gấp ba lần số lượng cả năm ngoái.

"Các băng đảng ma túy đang hoạt động mạnh, tuồn ma túy vào khu vực với tốc độ kỷ lục", bà Dix nói. "Chúng tàn bạo, độc ác, nhưng không ngu ngốc mà rất xảo quyệt, không quan tâm ai sống ai chết".

Trong phòng thí nghiệm tại cơ sở, nhà hóa học Victoria Barron lấy ra 2 mg đường làm ví dụ. Lượng đường này rất nhỏ khi đặt cạnh một đồng xu, nhưng fentanyl cùng khối lượng đã có thể gây chết người.

"Bạn gần như không thể nhìn thấy nó. Đây là một lượng rất nhỏ", Barron nói.

Lượng 2 mg đường đặt cạnh một đồng xu. Ảnh: CBS News

Phòng thí nghiệm là nơi các chuyên gia như Barron nỗ lực xác định từng mẫu tang vật thu thập được. Họ cho biết một trong những lo ngại lớn nhất hiện nay là các loại "cocktail" fentanyl đang xuất hiện trên đường phố Chicago, chỉ các loại hỗn hợp ma túy chứa fentanyl trộn với heroin, thuốc giảm đau, đường, hoặc các chất khác.

Phổ biến nhất ở Chicago là fentanyl trộn medetomidine và xylazine, thuốc an thần thú y. Khi được hỏi về mức độ chết người của những loại "cocktail" này so với fentanyl, một chuyên gia khác trong phòng trả lời lạnh lùng: "Khác ở chỗ thuốc chữa quá liều Narcan vô tác dụng với chúng".

1,6 triệu viên fentanyl bị thu giữ trong nửa đầu năm nay ở vùng Trung Tây nước Mỹ được làm giả theo thuốc giảm đau oxycodone, sản phẩm được cấp phép bán hợp pháp. Nhưng có tới 50% số thuốc giả này chứa đủ fentanyl gây chết người.

"Sử dụng loại thuốc này giống trò roulette Nga. Nếu chúng được tuồn ra đường, 750.000 người có thể đã chết", bà Dix nói.

Số ma túy fentanyl bị thu giữ ở vùng Trung Tây được công bố hồi tháng 7. Ảnh: DEA

Đức Trung (Theo CBS News, Reuters)