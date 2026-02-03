Bên trong khách sạn trên xe buýt ở Singapore

The Bus Collective là khách sạn cao cấp được cải tạo từ 20 chiếc xe buýt cũ từng thuộc sở hữu của SBS Transit - đơn vị khai thác và điều hành phương tiện vận tải công cộng của Singapore.

Tổng diện tích toàn khu 8.600 m2 nằm trong quần thể Changi Village, cách sân bay Changi 1 km và bãi biển Changi 1,8 km, gần các điểm du lịch nổi tiếng như Changi Village Hawker Centre, Changi East Boardwalk và Changi Chapel & Museum.

Từ đây, du khách có thể đến các điểm tham quan khác như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Singapore cách 9 km, Singapore Flyer - 23 km, ga MRT Tanah Merah - 11 km.