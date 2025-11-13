Bên trong khách sạn tốt nhất Việt Nam tại TP HCM

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá các khách sạn dựa trên tiêu chí về chất lượng dịch vụ, sự đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, đóng góp quảng bá hình ảnh Việt Nam và ứng dụng công nghệ. Kết quả công bố hôm 27/9 nằm trong giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, được xét chọn công khai, với hội đồng gồm 11 thành viên là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và chuyên gia du lịch.
Caravelle SaiGon được xem là biểu tượng lịch sử của TP HCM. Khai trương năm 1959, khách sạn khi đó cao 9 tầng, thuộc nhóm công trình hiện đại nhất thành phố, nay đã mở rộng với khối nhà cao 26 tầng.
Ông Erwin R. Popov, Tổng quản lý khách sạn, cho biết từ khi khai trương, Caravelle Saigon đã trở thành một phần gắn bó với lịch sử và nhịp sống Sài Gòn, chứng kiến nhiều đổi thay của thành phố.
Nằm tại giao lộ trung tâm Đồng Khởi và Công Trường Mê Linh, khách sạn là điểm khởi đầu để du khách khám phá Nhà hát Thành phố và các khu phố ẩm thực, thời trang chỉ trong vài phút đi bộ.
Khách sạn có quy mô 333 phòng, hướng tới phân khúc khách trung và cao cấp với mức giá từ 2,5 triệu đồng một đêm. Theo Tổng quản lý khách sạn, tệp khách này chủ yếu là người nước ngoài, chiếm tới 95% lượng khách lưu trú tại đây.
Nhà hàng của khách sạn nằm ở tầng ba, phục vụ ẩm thực Âu và Á theo phong cách fine dining (thực đơn nếm thử). Không chỉ dành cho khách lưu trú, nơi đây còn mở cửa đón thực khách bên ngoài, với chi phí khoảng 600.000 đồng mỗi người.
James, du khách đến từ Anh, cho biết chọn lưu trú tại Caravelle trong 4 ngày ở TP HCM sau khi đọc nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng du lịch.
"Không gian cổ điển và dịch vụ ở đây đều tuyệt vời", James nói cho biết khách sạn có vị trí thuận tiện, gần ga tàu điện và nhiều điểm tham quan nổi tiếng.
Tọa lạc trên tầng 9, Saigon Bar của khách sạn Caravelle, khai trương cùng năm 1959, được tạp chí Anh Time Out vinh danh trong top 20 quán bar trên cao ấn tượng nhất thế giới. Quán hầu như không thay đổi kể từ khi từng là trung tâm báo chí trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, là nơi lui tới của nhiều phóng viên chiến trường khi đó.
Quán bar cũng là địa điểm chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử. Đây là nơi nhiếp ảnh gia kiêm phóng viên tự do người Hà Lan, Hubert Van Es, chụp lại khoảnh khắc người Mỹ chen chân lên trực thăng rời khỏi Sài Gòn lúc 17h ngày 29/4/1975 ở nóc cao ốc Pittman, nay là chung cư số 22 Lý Tự Trọng, TP HCM.
Chia sẻ về định hướng sắp tới, đại diện khách sạn, cho biết dù không ngừng đổi mới theo tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn vẫn kiên định với triết lý phát triển từ di sản để tạo nên trải nghiệm chân thực và cảm xúc cho du khách.
Tuấn Anh
Ảnh: Khánh Tâm