Bên trong khách sạn tốt nhất Việt Nam tại TP HCM

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá các khách sạn dựa trên tiêu chí về chất lượng dịch vụ, sự đa dạng sản phẩm, thân thiện môi trường, đóng góp quảng bá hình ảnh Việt Nam và ứng dụng công nghệ. Kết quả công bố hôm 27/9 nằm trong giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, được xét chọn công khai, với hội đồng gồm 11 thành viên là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và chuyên gia du lịch.

Caravelle SaiGon được xem là biểu tượng lịch sử của TP HCM. Khai trương năm 1959, khách sạn khi đó cao 9 tầng, thuộc nhóm công trình hiện đại nhất thành phố, nay đã mở rộng với khối nhà cao 26 tầng.