Bên trong khách sạn tốt nhất thế giới 2025

Rosewood Hong Kong mở cửa từ năm 2019, là một điểm nhấn nổi bật nhờ vị trí nổi bật ở trung tâm Hong Kong. Từng lọt top 3 của danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới hai lần, năm nay Rosewood Hong Kong đã vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua "nhà vô địch" năm ngoái là Capella Bangkok.

Bà Emma Sleight, Trưởng bộ phận nội dung của The World’s 50 Best Hotels, cho biết khách sạn đã giành vị trí cao nhất nhờ dịch vụ đẳng cấp và những trải nghiệm tốt của khách hàng tại một trong những điểm đến sôi động và năng động nhất thế giới.