Bên trong khách sạn robot ở Nhật Bản

Khách sạn ở khu Ginza sử dụng robot để đưa du khách lên phòng, giao đồ ăn hay làm thủ tục check in.

Michelle Gross, cây viết của Business Insider lần đầu tiên trải nghiệm khách sạn robot ở Tokyo vào năm 2019. Khi đó, công nghệ còn nhiều lỗi và những robot hình người khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, khi Yotel Tokyo Ginza, khách sạn kết hợp robot, khai trương tại cùng khu vực vào đầu năm nay, cô quyết định thử trải nghiệm.

Trong gần một thập kỷ, Gross đã theo dõi sát ngành du lịch và dịch vụ khách sạn tại Nhật Bản. Với lượng khách du lịch đạt đỉnh vào năm 2025, tình trạng thiếu hụt lao động đã buộc ngành dịch vụ khách sạn phải sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Robot hình người ở khu check-in khách sạn Gross ở năm 2019. Ảnh: Business Insider

Nhật Bản từ lâu đã dẫn đầu trong các tiến bộ công nghệ từ tàu cao tốc Shinkansen đến các nhà hàng máy bán hàng tự động và nổi tiếng với văn hóa hiếu khách omotenashi. Gross tò mò xem trải nghiệm tại khách sạn robot kết hợp này sẽ thế nào.

Nằm tại khu phố Ginza sôi động của Tokyo, Yotel Tokyo Ginza tọa lạc ở một vị trí lý tưởng gần các điểm tham quan nổi tiếng như chợ Tsukiji, nhà hát Kabukiza và bảo tàng Art Aquarium. Khu vực này nổi tiếng với các trung tâm mua sắm cao cấp, boutique sang trọng và các khách sạn 5 sao như Conrad Tokyo hay The Peninsula. Theo Skyscanner, giá phòng trung bình ở Ginza dao động khoảng 340 USD mỗi đêm vào ngày thường và 444 USD vào cuối tuần, trong khi giá phòng tại Yotel chỉ khoảng 133 USD mỗi đêm.

Năm 2019, Gross từng lưu trú tại Henn Na Hotel Tokyo Ginza. Dù vị trí thuận lợi, công nghệ tại đây nhiều lỗi và lễ tân robot hình người khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

Khu vực lễ tân của Yotel, được gọi là "Mission Control," mang chủ đề tương lai. Khách có thể tự làm thủ tục tại một trong ba ki-ốt tự phục vụ kiểu sân bay với màn hình cảm ứng cho phép lấy chìa khóa phòng trong chưa đầy một phút. Tuy dễ sử dụng, Gross nhận thấy hầu hết khách vẫn chọn làm thủ tục với nhân viên tại quầy lễ tân truyền thống. Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ giao hành lý trong ngày đến sân bay Narita hoặc Haneda với một khoản phí.

Hai robot trong khách sạn Yotel. Ảnh: Globe Trender

Yotel Tokyo có hai robot, hay yobot theo cách gọi của khách sạn, được đặt tên là Tomo và Aibo. "Tomo" nghĩa là "bạn" và "Aibo" nghĩa là "đồng nghiệp" hoặc "người bạn" trong tiếng Nhật. Những robot này hỗ trợ đưa khách lên phòng và phục vụ phòng. Chúng gợi nhắc Gross về Rosie, robot trong phim The Jetsons.

Tomo đưa Gross từ sảnh đến thang máy và lên tầng 6. Dù thú vị, cô cho rằng tính năng này không thực sự cần thiết. Nhân viên lễ tân cho biết khách sạn hy vọng robot sớm có thể giao hành lý đến phòng khách, điều Gross đánh giá sẽ hữu ích hơn.

Khách sạn có 244 phòng, không phải tất cả đều có tầm nhìn. Gross ở phòng Premium Plus, nằm phía mặt trước khách sạn với cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, mang đến tầm nhìn đẹp ra khu Ginza.

Dù phòng và phòng tắm nhỏ, thiết kế thông minh bù đắp cho hạn chế về không gian. Gross thường làm việc trên giường khi du lịch nên rất thích giường SmartBed có thể điều chỉnh độ nghiêng chỉ bằng một nút bấm. Tuy phòng tắm có thể hơi bất tiện cho hai người, nó phù hợp với cô vì đi một mình.

Gross đã thử gọi dịch vụ robot vài lần và thấy ấn tượng với tốc độ. Để giảm lãng phí, các tiện nghi như đồ ngủ hay bàn chải đánh răng chỉ được cung cấp khi yêu cầu. Thời gian giao mất chưa đầy ba phút từ lúc gọi đến khi Yobot giao đồ ngủ và bàn chải tới cửa phòng. Yobot cũng có thể giao đồ ăn hoặc thức uống từ nhà hàng của khách sạn.

Một trong những robot phục vụ khi Gross lưu trú. Ảnh: Business Insider

Du khách chỉ cần làm theo hướng dẫn, nhấn nút mở ngăn kéo robot và lấy đồ ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, robot sẽ quay về tầng dưới.

Trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với dân số già hóa và thiếu hụt lao động, mô hình kết hợp giữa con người và robot của Yotel ngày càng phổ biến. Gross còn thấy robot tại sân bay Haneda và một quán cà phê sử dụng robot điều khiển từ xa bởi người khuyết tật.

Gross rất hài lòng với kỳ nghỉ tại Yotel và sẵn sàng quay lại. Cô đánh giá cao cách khách sạn tích hợp robot vào trải nghiệm nhưng mong muốn robot có thêm chức năng như giao hành lý hoặc pha cà phê.

Hoài Anh (Theo Business Insider)