Bên trong khách sạn biểu tượng của Dubai trước khi bị mảnh tên lửa rơi trúng

Phòng Tổng thống trong khách sạn rộng gần 700 m2, tương đương một căn biệt thự hạng sang, có giá 120.000 AED mỗi đêm (khoảng 850 triệu đồng).

Theo CNN, hai chữ "sang trọng" chưa đủ để lột tả những gì hiện diện trong hạng phòng đắt đỏ nhất khách sạn. Tường và sàn được ốp đá cẩm thạch - loại vật liệu từng dùng để tạc tượng David của Michelangelo. Nhiều chi tiết nội thất được dát vàng, bọc nhung, tạo nên không gian xa hoa.