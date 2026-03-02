Bên trong khách sạn biểu tượng của Dubai trước khi bị mảnh tên lửa rơi trúng

Nằm trên đảo nhân tạo cách bờ biển Jumeirah 280 m, khách sạn Burj Al Arab cao 321 m với hình dáng mô phỏng cánh buồm dhow truyền thống. Công trình kết nối với đất liền qua một cây cầu riêng biệt, từng giữ vị trí khách sạn cao nhất thế giới tại thời điểm khánh thành.
Điểm khác biệt của Burj Al Arab nằm ở cấu trúc 202 căn hộ thông tầng (duplex), thay vì các phòng đơn tiêu chuẩn. Tòa nhà sử dụng khoảng 1.790 m2 lá vàng 24K để trang trí. Hệ thống dịch vụ tại đây bao gồm đội xe Rolls-Royce đưa đón khách (ảnh), quản gia riêng cho từng phòng và nhà hàng Al Mahara với bể cá bao quanh.
Burj Al Arab được xem là một trong những khách sạn đắt đỏ bậc nhất thế giới. Giá phòng tại đây thay đổi đáng kể tùy theo mùa cao điểm hay thấp điểm, mức khởi điểm khoảng 5.000 AED mỗi đêm (35,5 triệu đồng) cho hạng suite một phòng ngủ, chưa bao gồm bữa sáng.
Nhiều khu vực bên trong khách sạn được thiết kế phong cách Trung Đông, với hoa văn Ả Rập, gam màu vàng - đỏ chủ đạo và các chi tiết trang trí mang hơi hướng hoàng gia.
Burj Al Arab có 9 nhà hàng và quán bar, phục vụ thực đơn chủ yếu theo phong cách châu Âu và Trung Đông. Cà phê cappuccino tại Burj Al Arab còn được trang trí bằng những vụn vàng 24 carat (ảnh), trở thành trải nghiệm ẩm thực mang tính biểu tượng của khách sạn.
Ngày 28/2, Burj Al Arab nằm trong số nhiều công trình tại Dubai, bị hư hại trong bối cảnh Mỹ và Israel không kích Iran, kéo theo các đòn trả đũa, ảnh hưởng trên diện rộng ở khu vực.
Giới chức xác nhận một máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, mảnh vỡ rơi xuống bề mặt bên ngoài của tòa tháp gây ra đám cháy.
