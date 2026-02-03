Bên trong hệ thống bể ngầm chống ngập khổng lồ của Tokyo

Tòa nhà chính trên mặt đất của công trình Kênh xả nước Ngầm khu vực Đô thị (MAOUDC) ở Masukabe, bắc Tokyo.
Tokyo là đô thị lớn bậc nhất thế giới, có truyền thống chống lũ từ lâu đời do nằm trên khu vực đồng bằng được bao quanh bởi 5 hệ thống sông và 100 con sông lớn nhỏ.
Năm 1992, Tokyo khởi công dự án xây dựng MAOUDC với tổng chi phí 230 tỷ yen (2,2 tỷ USD). MAOUDC được đưa vào vận hành năm 2006, trở thành công trình phòng chống lũ lụt lớn nhất thế giới.
Sơ đồ MAOUDC tại Tokyo. Đồ họa: New Economy.
Hệ thống hầm ngầm này hút nước từ những con sông nhỏ và trung bình ở khu vực phía bắc Tokyo, đổ về 5 bể trụ ngầm khổng lồ. Mỗi bể trụ cao 70 m, đủ lớn để chứa một tàu con thoi hay tượng Nữ thần Tự do.
Nước trong bể ngầm sau đó sẽ được lưu chuyển qua đường hầm dài 6,3 km và được 78 máy bơm công suất lớn xả ra sông Edo với vận tốc gần 200 m3 mỗi giây.
Trong ảnh là nhân viên MAOUDC đứng quan sát từ thành bể ngầm số 1.
Bên trong lòng bể ngầm số 1, có chiều cao 72,1 m, với hệ thống cầu thang bộ dẫn xuống dưới đáy để phục vụ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng.
Trường hợp nước ở sông Edo dâng cao, MAOUDC sẽ làm giảm dòng chảy thông qua bể kiểm soát áp lực khổng lồ dài bằng hai sân bóng đá, nhờ thế các máy bơm có thể điều tiết và đẩy nước ra sông.
Bể kiểm soát khổng lồ này được gọi là "Pantheon" (Ngôi đền) do có 59 cột trụ lớn nâng đỡ, khiến nó trông giống như điện thờ một vị thần Hy Lạp. Mỗi cột trụ nặng 500 tấn.
Nhân viên MAOUDC đi bộ bên trong bể kiểm soát áp lực của hệ thống. Không gian bên trong bể có sức chứa nước tương đương 100 bể bơi Olympic.
"Nó giống như một cơ sở trong truyện khoa học viễn tưởng", Miki Inaoka, chuyên gia về thảm họa tại JICA, cho hay.
MAOUDC hoạt động khoảng 7-12 lần mỗi năm, đặc biệt trong mùa mưa bão từ tháng 6 đến cuối tháng 10 tại Nhật Bản.
"Tại khu vực này, mưa lớn, bão, hay thậm chí lượng mưa hàng ngày cũng có thể gây ngập lụt", Nobuyuki Akiyama, giám đốc MAOUDC, cho biết. "Hệ thống này đã giúp ngăn chặn 90% thiệt hại hạ tầng do mưa lũ trong khu vực".
Trong trận bão Shanshan năm 2024, hệ thống tích trữ lượng nước đủ lấp đầy 4 SVĐ Tokyo Dome, trước khi được bơm an toàn ra sông Edo, rồi đổ ra biển.
Khi không vận hành, MAOUDC sẽ mở cửa đón khách tham quan nhằm tăng cường nhận thức người dân về tầm quan trọng trong quản lý thảm họa.
Bên trong phòng điều khiển của MAOUDC.
Hướng dẫn viên hỗ trợ du khách vào tham quan tại lối vào bể kiểm soát của MAOUDC.
Du khách tham quan bên trong bể kiểm soát của MAOUDC.
Đến nay, MAOUDC là một phần trong mạng lưới chống ngập hơn 28 hồ điều hòa trải khắp Tokyo, với 7 cơ sở khác đang xây dựng. Khi hoàn thành, toàn bộ mạng lưới có thể xử lý 100 mm nước mưa mỗi giờ, nhiều hơn lượng mưa của London trong hai tháng.
Ông Seki Ikuo (trái), chuyên viên xây dựng, giới thiệu về bể kiểm soát MAOUDC với ông Dominic Perrottet, Thủ hiến bang NSW của Australia, năm 2022.
Cách thức hệ thống bể ngầm MAOUDC giúp Tokyo đối phó lũ lụt. Video: Earth Titan.
Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)