Bên trong hệ thống bể ngầm chống ngập khổng lồ của Tokyo

Tòa nhà chính trên mặt đất của công trình Kênh xả nước Ngầm khu vực Đô thị (MAOUDC) ở Masukabe, bắc Tokyo.

Tokyo là đô thị lớn bậc nhất thế giới, có truyền thống chống lũ từ lâu đời do nằm trên khu vực đồng bằng được bao quanh bởi 5 hệ thống sông và 100 con sông lớn nhỏ.

Năm 1992, Tokyo khởi công dự án xây dựng MAOUDC với tổng chi phí 230 tỷ yen (2,2 tỷ USD). MAOUDC được đưa vào vận hành năm 2006, trở thành công trình phòng chống lũ lụt lớn nhất thế giới.