Bên trong du thuyền 5 sao 911 Band biểu diễn

Ngày 10/9 vừa qua, khách trên du thuyền 5 sao Paradise Delight Hạ Long được trải nghiệm đêm nhạc sôi động cùng 911 Band và thưởng thức tiệc buffet quy tụ hơn 100 món trên thế giới. Ban nhạc huyền thoại có một đêm diễn đầy cảm xúc với I Do, Don’t Make Me Wait, The Day We Find Love, Bodyshakin...