Bên trong điều hòa 6 triệu đồng dùng máy nén Inverter

JC-09IU36 là mẫu điều hòa mới đáng chú ý nhất của Casper ra mắt đầu năm 2026. Ở phân khúc giá thấp hơn XC-09IU38 năm ngoái nhưng model này vẫn được hãng Thái Lan sản xuất với mục tiêu quan trọng nhất là tiết kiệm điện. Không giống như các đối thủ năm nay thêm nhiều tính năng thông minh, đổi kiểu dáng, Casper tập trung vào tối ưu hệ thống linh kiện để giảm điện năng tiêu thụ nhưng không làm tăng giá thành.

Ở tầm giá 6 triệu đồng, đây là một trong những mẫu điều hòa rẻ nhất có trang bị máy nén biến tần Inverter. Các thương hiệu lớn khác như Samsung, LG sử dụng công nghệ Inverter cùng công suất 9.000 BTU có giá từ khoảng 6,7 triệu đồng trở lên.