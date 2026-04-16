Bên trong điều hòa 6 triệu đồng dùng máy nén Inverter

JC-09IU36 là mẫu điều hòa mới đáng chú ý nhất của Casper ra mắt đầu năm 2026. Ở phân khúc giá thấp hơn XC-09IU38 năm ngoái nhưng model này vẫn được hãng Thái Lan sản xuất với mục tiêu quan trọng nhất là tiết kiệm điện. Không giống như các đối thủ năm nay thêm nhiều tính năng thông minh, đổi kiểu dáng, Casper tập trung vào tối ưu hệ thống linh kiện để giảm điện năng tiêu thụ nhưng không làm tăng giá thành.
Ở tầm giá 6 triệu đồng, đây là một trong những mẫu điều hòa rẻ nhất có trang bị máy nén biến tần Inverter. Các thương hiệu lớn khác như Samsung, LG sử dụng công nghệ Inverter cùng công suất 9.000 BTU có giá từ khoảng 6,7 triệu đồng trở lên.
Khả năng tiết kiệm điện của một mẫu điều hòa được quyết định bởi nhiều yếu tố nhưng quan trọng bậc nhất liên quan đến các thành phần của dàn nóng như hệ thống tản nhiệt, loại gas sử dụng cũng như máy nén.
Bên trong dàn nóng của JC-09IU36 là dàn tản nhiệt được làm hoàn toàn bằng đồng. Đồng có hệ số dẫn nhiệt cao hơn nhôm, giúp tản nhiệt nhanh hơn, bền hơn (chống oxy hóa tốt hơn) nhưng nhược điểm là giá thành cao hơn nên hiếm thấy ở các model giá rẻ. Điều hòa của Casper cũng sử dụng loại gas mới nhất là R32 giúp hơi lạnh được giải phóng nhanh hơn, góp phần tăng hiệu quả làm mát sâu hơn cho dàn lạnh bên trong.
Hệ thống bảng mạch điều khiển và kết nối điện ở dàn nóng JC-09IU36. Điều hòa của Casper sản xuất và nhập khẩu từ Thái Lan. Do sử dụng các linh kiện bằng đồng, dàn nóng của máy cũng có cân nặng là 16 kg, lớn hơn các mẫu giá rẻ dùng ống nhôm.
Toàn bộ linh kiện bên trong dàn nóng của JC-09IU36. Cấu tạo của máy tương tự các mẫu điều hòa khác với hệ thống bảng mạch, máy nén (phần trụ lớn màu đen) ở bên phải trong khi dàn tản nhiệt đặt bên trái. Các ống kết nối dàn trao đổi nhiệt với máy nén cũng được làm bằng đồng nguyên chất.
Trong cơ cấu chi phí của một mẫu điều hòa, máy nén là thành phần linh kiện đắt tiền nhất, quyết định phần lớn hiệu suất hoạt động của một chiếc điều hòa. Máy nén có nhiệm vụ luân chuyển môi chất lạnh, nén gas từ áp suất thấp lên áp suất cao để thực hiện quá trình trao đổi nhiệt.
Điều hòa của Casper có giá thấp nhưng sử dụng máy nén Panasonic, thương hiệu Nhật Bản thường được đánh giá cao về độ bền và hiệu quả sử dụng năng lượng. Do thường được đặt ở môi trường bên ngoài với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn như nắng nóng, mưa gió, máy nén thường phải có khả năng chịu nhiệt tốt, chịu tải và chống mài mòn của các piston bên trong.
Là thành phần quan trọng bậc nhất nên các hãng điều hòa, tủ lạnh đều bảo hành máy nén với thời gian lên đến chục năm. Với riêng Casper là 12 năm.
Linh kiện bên trong dàn nóng với hệ thống ống đồng trao đổi nhiệt và quạt làm mát. Khu vực này người dùng có thể vệ sinh thường xuyên bằng nước trực tiếp. Việc làm sạch đều đặn cũng giúp máy duy trì hiệu quả làm lạnh tốt hơn, tiết kiệm điện năng.
Ngoài máy nén, để điều hòa thực sự tiết kiệm điện năng, máy vẫn cần sự kết hợp với mạch điều khiển Advanced Inverter biến tần. Thay vì tắt mở liên tục như dòng máy cơ, hệ thống này sẽ điều chỉnh tần số của máy nén Panasonic tích hợp xuống mức phù hợp để tiết kiệm điện nhất khi đạt nhiệt độ cài đặt. Công suất này thường chỉ vừa đủ để bù thất thoát khí lạnh, giúp nhiệt độ trong phòng ổn định hơn, máy bền bỉ hơn bên cạnh khả năng tiết kiệm điện.
Dàn lạnh của JC-09IU36 vẫn giữ thiết kế phổ thông, có mạch đèn LED báo nhiệt độ cài đặt trên mặt nhựa phía trước. Các phần cánh gió, lẫy mở đều được làm tối giản, dễ tháo lắp khi cần vệ sinh.
Casper cũng sử dụng toàn bộ hệ thống ống đồng bên trong dàn lạnh để tăng hiệu suất làm mát tổng thể tương tự dàn nóng.
Trong thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3), đơn vị kiểm định độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, model của Casper tiêu thụ 1,467 kWh trong một đêm (8 tiếng hoạt động liên tục). Điều kiện thử nghiệm là môi trường bên ngoài 30 độ C, nhiệt độ cài đặt trong phòng là 26 độ C, bật chế độ làm mát tự động và có hai người lớn sinh hoạt bên trong.
Với mức tiêu thụ điện này, nếu tính theo giá tiền trung bình của một hộ dân sử dụng khoảng 300 kWh (số điện) một tháng, số tiền phải trả cho mỗi đêm vào khoảng 4.000 đồng.
Điều hòa của Casper sử dụng điều khiển từ xa tiêu chuẩn của hãng với màn hình LCD và kích thước lớn. Trên điều hòa có các nút chức năng cho chế độ riêng như nút iSave cho chế độ tiết kiệm năng lượng. Khi bật, máy sẽ tự đưa về cài đặt bao gồm điều chỉnh mức nhiệt cài đặt 28 độ C, cửa gió mở hướng 90 độ từ trên xuống, tốc độ gió trung bình để tối ưu điện năng tiêu thụ.
Model này cũng có thêm chế độ BabyCare, cho trẻ em và người lớn tuổi. Khi bật, máy sẽ để quạt gió mức nhẹ nhất, cửa thổi gió nằm song song với trần nhà và duy trì nhiệt 26 độ C. Ngoài ra, máy còn có nút Turbo cho chế độ làm lạnh nhanh tương tự trên các hãng điều hòa khác.
Đại diện Casper cho biết hãng từng nghiên cứu các mẫu điều hòa thông minh kết nối Internet theo xu hướng IoT. Tuy nhiên, ở phân khúc phổ thông, việc tối ưu điện năng tiêu thụ, dễ sửa chữa, lắp đặt là ưu tiên hàng đầu nên JC-09IU36 chỉ tập trung vào các yếu tố này trên mức giá 6 triệu đồng. Người dùng vẫn có thể lựa chọn các model khác đắt hơn không nhiều, có tính năng kết nối điện thoại, điều khiển từ xa qua ứng dụng nhưng sẽ có mức tiêu thụ điện lớn hơn.
