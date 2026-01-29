Bên trong công trường đô thị 'all-in-one' La Pura dịp cuối năm

Hơn 700 công nhân, kỹ sư thi công ba ca mỗi ngày, nhiều mũi song song, giúp La Pura đạt tiến độ ba tầng mỗi tháng, bước vào giai đoạn tăng tốc.

Đại diện Phát Đạt cho biết, La Pura được thi công song song với yêu cầu đảm bảo tiến độ và chất lượng. Với định hướng là khu đô thị all-in-one tại trung tâm Đông Bắc TP HCM, các khâu từ quy hoạch, xây dựng đến vận hành và hậu mãi của dự án đều tuân thủ tiêu chuẩn để phục vụ cư dân tương lai.

Nhà phát triển hiện phối hợp tổng thầu Central và đơn vị giám sát Artelia để kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình.

Hơn 700 công nhân làm việc mỗi ngày tại công trường dự án - Ảnh: Phát Đạt

Tổng thầu xây dựng Central ứng dụng công nghệ như BIM Center hỗ trợ tối ưu hoá hiệu suất của toà nhà trong thiết kế, xây dựng, vận hành nhằm mang đến giá trị chất lượng cho sản phẩm và kiểm soát tiến độ dự án. Bên cạnh đó, dự án cũng áp dụng giải pháp bê tông nhẹ, giúp giảm tải trọng công trình, rút ngắn chu kỳ thi công và gia tăng khả năng cách âm - yếu tố được lòng người mua ở thực tại các đô thị lớn.

Tiến độ tháng một của La Pura tăng 3 tầng so với tháng 12/2025. Ảnh: Phát Đạt

Theo đại diện nhà phát triển, tiến độ La Pura tháng một tăng tốc đáng kể. Tháp Zenia 1 (tháp B3) thi công đến tầng 24; tháp Zenia 2 (tháp B4) hoàn tất đổ sàn tầng 27; trong khi hai tháp Risa 1 và Risa 2 (Tháp A3 và A4) đã lên tầng 19. Bên trong các toà, các kết cấu, phần thô, hạng mục kỹ thuật cũng đang triển khai.

Song song, 4 tháp mặt tiền dự án được tập kết vật liệu, sẵn sàng triển khai thi công. Đáng chú ý, La Pura sắp ra mắt tháp căn hộ "Branded Residences" đầu tiên tại khu vực vào quý I.

Công trình sáng đèn ngày đêm. Ảnh: Phát Đạt

Dạo một vòng thị trường Đông Bắc, nhất là những khu vực cách trung tâm TP HCM 15 - 30 phút di chuyển, hơn 20.000 sản phẩm ra mắt trong năm 2025 nhưng số lượng dự án phát triển theo hướng cao cấp, đô thị all-in-one không nhiều. Trong khi đó, theo giới chuyên gia, các dự án căn hộ giá trung bình 50 - 75 triệu đồng một m2 tại khu vực này có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp luôn duy trì tỷ lệ lấp đầy cho thuê 80 - 90% với khách hàng là nhóm chuyên gia, quản lý cấp cao và những lao động có thu nhập tốt.

Vì vậy, việc phát triển La Pura trở thành đô thị all-in-one cao cấp là điểm nhấn tạo sức hút với các gia đình trẻ và giới đầu tư chuyên nghiệp. Dự án sở hữu các tiện ích nâng tầm chuẩn sống như đại sảnh kết nối cao 8 m, trang bị thiết bị vệ sinh bàn giao từ các thương hiệu châu Âu...

Bên cạnh đó là hệ tiện ích như hồ bơi Sky Pool, thác nước thư giãn, sàn thiền và Yoga, các khu vườn dưỡng lành... Đặc biệt, dự án được quy hoạch 20.000 m2 thương mại, trung tâm thương mại, phố Nhật, phố Hàn, hai trường học nội khu chuẩn quốc tế, phòng khám Nhật ngay dưới chân nhà... đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của cư dân.

La Pura được đánh giá thuận tiện kết nối đến các khu vực lân cận và trung tâm. Ảnh: Phát Đạt

Nhờ vị trí trong khu vực phát triển hạ tầng và tiện ích, La Pura được hưởng lợi từ mạng lưới kết nối và hệ thống dịch vụ xung quanh. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế, trường học MMI và sân golf Sông Bé trong 5-10 phút.

Về hạ tầng tương lai, Quốc lộ 13 dự kiến mở rộng lên 60 m đúng thời điểm bàn giao nhà; tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP HCM) được quy hoạch có ga gần dự án và đang được ưu tiên triển khai. Khi các tuyến này hoàn thành, khả năng kết nối khu vực cải thiện, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ giá trị bất động sản.

Hiện La Pura triển khai chính sách bán hàng dịp Tết với mức vốn ban đầu từ 290 triệu đồng, tương đương 10% giá trị căn hộ hai phòng ngủ. Sau 8 tháng, khách hàng thanh toán đợt tiếp theo 5%. Ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, miễn lãi trong hai năm và ân hạn nợ gốc ba năm.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng các ưu đãi theo từng phân khu. Với phân khu Risa, 40 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công được nhận quà tặng quy đổi tương đương tổng giá trị đến 20 cây vàng, mỗi khách hàng nhận nửa cây vàng; đồng thời áp dụng ưu đãi thêm 1% cho nhóm khách từng sở hữu sản phẩm tại La Pura.

Với phân khu Zenia, khách hàng được hưởng ưu đãi trực tiếp 1% giá trị căn hộ và nhận gói quà Tân gia trị giá 50 triệu đồng mỗi căn.

Bên trong công trường đô thị all-in-one La Pura dịp cuối năm Tiến độ dự án La Pura.

Thế Đan