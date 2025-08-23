Bên trong cơ sở huấn luyện đặc vụ ICE chuyên truy quét nhập cư

MỹCơ sở huấn luyện ở Georgia đang đào tạo hàng nghìn đặc vụ ICE cho nhiệm vụ truy quét, trục xuất người nhập cư theo chính sách mới của ông Trump.

Dưới cái nắng oi nóng ở Brunswick, bang Georgia, một huấn luyện viên đang chỉ dẫn cho tân binh cách đưa đồng nghiệp bị thương khỏi nơi nguy hiểm trên sân tập của Trung tâm Huấn luyện Hành pháp Liên bang trong buổi huấn luyện hôm 21/8.

Ở một địa điểm khác, trong phòng học chất đầy những quyển sách dày cộp về luật nhập cư, các học viên tìm hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm của một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Huấn luyện viên của ICE hướng dẫn cách khống chế nghi phạm với hình nộm tại trung tâm huấn luyện ở Brunswick, bang Georgia, ngày 21/8. Ảnh: AP

Trường bắn của trung tâm rộng như một sân bóng đá. Bên trong rải rác vỏ đạn, khoảng 20 tân binh của ICE mặc trang phục huấn luyện, đeo kính bảo hộ và chụp tai giảm ồn, đang thực hành các tư thế bắn súng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

"Huấn luyện viên hãy giơ ngón cái lên khi học viên sẵn sàng", một giọng nói vang lên qua loa phóng thanh trước khi nhóm tân binh tập rút súng và khai hỏa.

Trong một khu đất rộng lớn với nhiều đường và bãi tập lái xe, học viên được huấn luyện kỹ thuật xử lý xe trượt bánh trên mặt đường trơn ướt hoặc cách tìm đường trong khu vực ngoằn nghoèo, khuất tầm nhìn.

Trung tâm Huấn luyện Hành pháp Liên bang ở Brunswick, Georgia, là nơi đào tạo đa số nhân viên thực thi pháp luật liên bang, trong đó có đặc vụ ICE, lực lượng mũi nhọn trong chiến dịch trục xuất người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

ICE đang tuyển dụng số lượng lớn tân binh với mục tiêu đưa hàng nghìn đặc vụ ra đường để truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép, sau khi nhận 75 tỷ USD ngân sách do quốc hội phê duyệt. Con số này gấp gần 10 lần ngân sách hàng năm mà cơ quan này nhận được. Gần 30 tỷ USD trong số này dành cho tuyển dụng nhân viên mới.

Đặc vụ đội phản ứng đặc biệt của ICE huấn luyện cách đột kích truy bắt đối tượng đang bị truy nã trong một ngôi nhà ở trung tâm huấn luyện. Ảnh: AP

Todd Lyons, quyền giám đốc ICE, cho biết cơ quan hiện có khoảng 6.500 sĩ quan trục xuất và đang đặt mục tiêu tuyển thêm 10.000 người nữa vào cuối năm nay. Trả lời câu hỏi liệu ICE có hạ thấp tiêu chuẩn kiểm tra lý lịch tân binh hoặc giảm chương trình huấn luyện hay không, ông khẳng định sẽ duy trì chất lượng đầu vào cho cơ quan này.

Caleb Vitello, trợ lý giám đốc ICE phụ trách đào tạo, cho hay các tân binh sẽ trải qua khoảng tám tuần huấn luyện tại cơ sở ở Georgia. Chương trình sẽ cắt bỏ 5 tuần đào tạo tiếng Tây Ban Nha, vởi đặc vụ ICE giờ đây có thể sử dụng các ứng dụng dịch thuật khi ra thực địa.

Các tân binh được huấn luyện 6 ngày một tuần trong khuôn viên rộng lớn nằm giữa rừng thông gần biển. Hàng trăm người đã hoàn thành các khóa huấn luyện tại đây trong vài tháng qua.

Học viên luyện bắn súng trong trung tâm ngày 21/8. Ảnh: AP

Dean Wilson, phụ trách huấn luyện bắn súng, ví một số hoạt động của các đặc vụ ICE giống như đi vào "ngôi nhà ma", nơi họ không biết điều gì có thể xảy ra với mình.

"Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo trong môi trường đó, họ vẫn đủ khả năng đưa ra quyết định sáng suốt", Wilson nói. "Không ai muốn là người bắn trượt, và không ai muốn là người không thể về nhà sau ca làm".

Hồng Hạnh (Theo AP)